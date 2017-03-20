КДК РФС может наказать тренеров "Спартака-2" за выход за пределы технической зоны

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал "СЭ", что комитет рассмотрит ряд эпизодов нарушения дисциплинарного комитета в матче 27-го тура первенства России "Спартак-2" – "Динамо" (1:1).
- В матче "Спартак-2" – "Динамо" зафиксированы следующие нарушения: болельщики гостей скандировали ненормативную лексику и использовали пиротехнику. Болельщики хозяев использовали пиротехнику, – сказал Григорьянц. – Кроме того, на 90+4-й минуте тренерский штаб "Спартака" без разрешения покинул пределы технической зоны.
– Это несколько человек?
– Да. Мы запросили их фамилии, ждем дополнения к рапорту. (Сергей АСТАХОВ)
dina
А болельщики хозяев не кричали нецензурную лексику чтоли?? Через кричалку нецензурные были
17:19
mihailsidorov182
Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://stopsmokee.blogspot.com
17:13
Exsorsist
Не смогли подсудить, так хоть так наказать. Странно почему пеналь не дали в ворота Спартак 2. (((
17:05