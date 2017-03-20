КДК РФС может наказать тренеров "Спартака-2" за выход за пределы технической зоны

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал "СЭ", что комитет рассмотрит ряд эпизодов нарушения дисциплинарного комитета в матче 27-го тура первенства России "Спартак-2" – "Динамо" (1:1).

- В матче "Спартак-2" – "Динамо" зафиксированы следующие нарушения: болельщики гостей скандировали ненормативную лексику и использовали пиротехнику. Болельщики хозяев использовали пиротехнику, – сказал Григорьянц. – Кроме того, на 90+4-й минуте тренерский штаб "Спартака" без разрешения покинул пределы технической зоны.

– Это несколько человек?

– Да. Мы запросили их фамилии, ждем дополнения к рапорту. (Сергей АСТАХОВ)