16:22 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

КДК РФС может наказать тренеров "Спартака-2" за выход за пределы технической зоны

0
0
0
0
3

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал "СЭ", что комитет рассмотрит ряд эпизодов нарушения дисциплинарного комитета в матче 27-го тура первенства России "Спартак-2""Динамо" (1:1).

- В матче "Спартак-2" – "Динамо" зафиксированы следующие нарушения: болельщики гостей скандировали ненормативную лексику и использовали пиротехнику. Болельщики хозяев использовали пиротехнику, – сказал Григорьянц. – Кроме того, на 90+4-й минуте тренерский штаб "Спартака" без разрешения покинул пределы технической зоны.

– Это несколько человек?

– Да. Мы запросили их фамилии, ждем дополнения к рапорту. (Сергей АСТАХОВ)

0
0
0
0
3
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

dina

А болельщики хозяев не кричали нецензурную лексику чтоли?? Через кричалку нецензурные были

17:19

mihailsidorov182

Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://stopsmokee.blogspot.com

17:13

Exsorsist

Не смогли подсудить, так хоть так наказать. Странно почему пеналь не дали в ворота Спартак 2. (((

17:05

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ