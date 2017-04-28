12:26 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

КДК оштрафовал "Спартак" на 120 тысяч рублей по итогам матча с "Уралом"

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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что организация приняла решение наказать штрафом "Спартак" в размере 120 тысяч рублей по итогам матча 25-го тура чемпионата России с "Уралом" (1:0). "Арсенал" оштрафован на 115 тысяч рублей по итогам игры с "Крыльями Советов" (2:0).

– По матчу "Спартак" – "Урал": за использование болельщиками хозяев пиротехники столичный клуб оштрафован на 30 тысяч рублей, за скандирование ненормативной лексики – на 90 тысяч рублей, – цитирует ТАСС Григорьянца. – В матче "Арсенал" – "Крылья Советов" (2:0) фанаты туляков скандировали ненормативную лексику, за что хозяева наказаны штрафом в размере 40 тысяч рублей, за вывешивание несогласованного баннера – на 25 тысяч рублей, а также за неправомерные действия 16 болельщиков, которые сидели на оградительном заборе, – еще на 50 тысяч рублей.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4219500

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 25-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Andvaraforce

Интересно, чем это тульская ненормативная лексика настолько дешевле, чем московская? Есть какой-то коэффициент, привязанный к уровню жизни?

13:26

Табунщик

А мне интересно, почему за скандирование ненормативной, одним выписывают 90, а другим 40, просто интересно. Или они на количество скандировавших ориентируются?

13:24

Уралмашевец

Вот именно - наказан "Спартак"! А не кретины, которые устраивали все эти "дела". У Федуна денег много, не так ли?

12:54