КДК оштрафовал "Спартак" на 120 тысяч рублей по итогам матча с "Уралом"

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что организация приняла решение наказать штрафом "Спартак" в размере 120 тысяч рублей по итогам матча 25-го тура чемпионата России с "Уралом" (1:0). "Арсенал" оштрафован на 115 тысяч рублей по итогам игры с "Крыльями Советов" (2:0).

– По матчу "Спартак" – "Урал": за использование болельщиками хозяев пиротехники столичный клуб оштрафован на 30 тысяч рублей, за скандирование ненормативной лексики – на 90 тысяч рублей, – цитирует ТАСС Григорьянца. – В матче "Арсенал" – "Крылья Советов" (2:0) фанаты туляков скандировали ненормативную лексику, за что хозяева наказаны штрафом в размере 40 тысяч рублей, за вывешивание несогласованного баннера – на 25 тысяч рублей, а также за неправомерные действия 16 болельщиков, которые сидели на оградительном заборе, – еще на 50 тысяч рублей.