КДК не будет наказывать Гранквиста за удар Мельгарехо

КДК РФС не будет рассматривать эпизод в конце матча 18-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Спартак" (2:2), когда защитник хозяев Андреас Гранквист в борьбе нанес локтем удар в лицо нападающему красно-белых Лоренсо Мельгарехо и рассек парагвайцу бровь.

– Мы провели дополнительную проверку. Просмотрели видеозапись эпизода, – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц. – Запросили объяснения у главного арбитра встречи Владислава Безбородова. Он сказал, что видел, что случилось. По его мнению, злого умысла со стороны Гранквиста не было, поэтому он не показал ему даже желтой карточки.

Позицию арбитра поддержал департамент судейства и инспектирования РФС. Поэтому этот эпизод не будет рассмотрен КДК на ближайшем заседании. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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