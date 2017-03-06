КДК не будет наказывать Гранквиста за удар Мельгарехо

КДК РФС не будет рассматривать эпизод в конце матча 18-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Спартак" (2:2), когда защитник хозяев Андреас Гранквист в борьбе нанес локтем удар в лицо нападающему красно-белых Лоренсо Мельгарехо и рассек парагвайцу бровь.
– Мы провели дополнительную проверку. Просмотрели видеозапись эпизода, – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц. – Запросили объяснения у главного арбитра встречи Владислава Безбородова. Он сказал, что видел, что случилось. По его мнению, злого умысла со стороны Гранквиста не было, поэтому он не показал ему даже желтой карточки.
Позицию арбитра поддержал департамент судейства и инспектирования РФС. Поэтому этот эпизод не будет рассмотрен КДК на ближайшем заседании. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
"Краснодар" - "Спартак": вопросы по судейству //
Андрей Будогосский: "Эпизод с пенальти в ворота "Спартака" сомнений не вызывает"
SPFAN
А вот если бы игрок Спартака так врезал, то ему 6 игр дали. Безбородову в рожу дать и потом сказать, что без умысла,так случайно вышло .
17:43
werder63
Так и Хави Гарсия не хотел убить газинского,и что?
17:39
Тони Старк
Свиньи вы про эпизод глушняка с газинским,что молчите?Хотя понятно,крысы такое не обсуждают,это же случайно или божий промысел)А про судью уже даже червеченко и карпин дали интервью,а уж их точно к поклонникам краснодара не отнесёшь! Червиченко: Безбородов - питерский арбитр по прописке, а на деле - чисто спартаковский. То, как Безбородов тянет «Спартак», - так никто этого не делает Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал выездную ничью красно-белых с «Краснодаром» (2:2) в 18-м туре чемпионата России. - Ваше резюме встречи. - Матч понравился. Боевая игра, державшая в напряжении заполненные трибуны отличного стадиона... Но, к сожалению, судейство Безбородова оказалось черной кляксой на этой симпатичной картине. - Речь идет о пенальти в ворота «Спартака»? - Да нет, все как раз наоборот. Речь идет о 26-й минуте, когда Глушаков чуть ногу не оторвал Газинскому. Игрок «Краснодара» из-за травмы покинул поле, Денису же за это - ничего. Подобным образом Глушаков, к слову, «отличился» в игре с «Ростовом». Если бы была зеркальная ситуация и Газинский срубил спартаковца, думаю, краснодарца выгнали бы с поля. Были со стороны «Спартака» и во втором тайме фолы, которые Безбородов беспардонным образом проигнорировал. - Безбородов - питерский арбитр, к чему ему симпатизировать красно-белым? - Питерский - по прописке, а на деле-то он чисто спартаковский. Вспомните тот же матч «Спартака» с «Ростовом», когда он похоронил ростовчан, выдумав сначала красную карточку Кудряшову, а потом высосав из пальца две желтые карточки для Наваса.
17:38
Тони Старк
А про гумплена дениску почему ничего не сказано?Или ему можно ломать игроков?С рубином промЯс бьёт казанца и хоть бы хны,теперь глушняк калечит газинского,а залупишь отмахиваясь бьёт в голову перейру и опять ничего,во истину всё против народно-паскудных!
17:34
Chrome
В чём отличие этого эпизода от тех, что были по осени с Хави Гарсией и Вернблумом?
17:30
Baxus
Бугагашеньки. Одно назначение питерского судьи на такой матч уже вызывает много вопросов об умысле.. Конечно же защитник не имел злого умысла, он по-доброму врезал, ведь добро же должно быть с кулаками! )) То есть теперь нарушения рассматриваются еще и со стороны имел или не имел злого умысла? ))) Суд присяжных и тд ? )) Комбаров тоже не имел никакого умысла -просто он такой кривоногий немного, за что же его пеналем наказали?! )) Клоунада продолжается ))
17:27
баламошка
Вконец о...ли
17:26
Viva-Spartak
Прекрасно. А откуда Безбородов это знает? Это ему Гранквист так сказал или Безбородов телепат? Ну-ну.
17:23