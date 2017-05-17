23:30 17 мая | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Каррера не пришел на пресс-конференцию. Рахимов пришел, но в зале не было журналистов

0
0
0
0
5

Пресс-конференция после матча 29-го тура чемпионата России "Спартак" - "Терек" (3:0) не состоялась. Как сообщает "Р-Спорт", причиной стали затянувшиеся празднования красно-белых, которым вручили кубок за победу в чемпионате России. Сама церемония вручения трофея состоялась позднее запланированного из-за большого количества болельщиков, выбежавших на поле.

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера не явился на пресс-конференцию, а наставник "Терека" Рашид Рахимов готов был посетить ее, но в зале не оказалось журналистов.

Трансляция матча "Спартак" - "Терек" 

Золотой день "Спартака". Команде Карреры вручают чемпионский кубок. Live!

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170517/1120590598.html

0
0
0
0
5
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

Мару_Саймон

сразу видно свинское неуважение. Как, в принципе, всегда в россии

00:05

Neuturungal

Каррера не пришел на пресс-конференцию (встречу с московскими журналистами) потому что там не с кем было встречаться. Он в это время был на поле и пил шампанское вместе со всеми журналистами Москвы. Все наши спортивные издания (кроме газетенок типа Спорт-Экспресс-Петербург, чьи журналисты из Питера никуда не ездят по причине отсутствия средств), все серьезные интернет-ресурсы празднуют долгожданную победу любимой команды. Какие уж тут интервью - тут завтра бы проснуться!

00:02

Slim Taller

Книга будет называться "Как разоряли Спартак".

23:55 17 мая

shpasic

ждём книгу "как штрафовали Спартак"))

23:51 17 мая

igogohruhru

Журналисты должны быть оштрафованы на 50 тысяч рублей каждый.

23:45 17 мая