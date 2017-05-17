Каррера не пришел на пресс-конференцию. Рахимов пришел, но в зале не было журналистов

Пресс-конференция после матча 29-го тура чемпионата России "Спартак" - "Терек" (3:0) не состоялась. Как сообщает "Р-Спорт", причиной стали затянувшиеся празднования красно-белых, которым вручили кубок за победу в чемпионате России. Сама церемония вручения трофея состоялась позднее запланированного из-за большого количества болельщиков, выбежавших на поле.

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера не явился на пресс-конференцию, а наставник "Терека" Рашид Рахимов готов был посетить ее, но в зале не оказалось журналистов.

Трансляция матча "Спартак" - "Терек"

Золотой день "Спартака". Команде Карреры вручают чемпионский кубок. Live!