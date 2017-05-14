Как накажут "Амкар" и "Спартак" за беспорядки после матча?

Напомним, после матча болельщики из секторов красно-белых сломали забор, отделяющий сектор от поля, и прорвались на поле, где сорвали среди прочего сетку с ворот.
По всей видимости, по регламенту будут наказаны оба клуба.
"Амкар", вероятно, оштрафуют в соответствии со статьей 101 Дисциплинарного регламента РФС ("Необеспечение общественного порядка и безопасности"): "Необеспечение принимающей стороной общественного порядка и безопасности на стадионе, повлекшее нарушение зрителями общественного порядка, беспорядки, либо поставившее под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе, – наказывается штрафом в соответствии с пунктом 22 Приложения № 1 к настоящему Регламенту, а в случае наступления серьезных последствий – также запретом на допуск зрителей в секторы стадиона от 1 (одного) до 5 (пяти) матчей или проведением без зрителей от 1 (одного) до 5 (пяти) матчей или проведением на нейтральном стадионе в другом городе от 1 (одного) до 5 (пяти) матчей". Серьезных последний не наступило – пермяков ждет штраф – от 100 до 500 тысяч рублей.
"Спартак", вероятно, будет наказан в соответствии со статьей 115 Дисциплинарного регламента ("Беспорядки на стадионе"): "В случае возникновения беспорядков на стадионе до, во время и после матча, сопровождающихся драками, насилием, погромами, поджогами, повреждением имущества, применением подручных средств и т.п., не повлекшие прекращение матча, – виновный Клуб наказывается штрафом в соответствии с пунктом 38 Приложения № 1 к настоящему Регламенту и/или запретом на допуск зрителей в секторы стадиона от 1 (одного) до 3 (трех) матчей и/или проведением без зрителей от 1 (одного) до 3 (трех) матчей и/или проведением на нейтральном стадионе в другом городе от 1 (одного) до 3 (трех) матчей".
Под виновным клубом понимается тот клуб, к которому установлена принадлежность лиц, участвовавших в беспорядках. Видеофиксация инцидента дает возможность говорить, что на поле выбегали болельщики красно-белых. Штраф составит 300 тысяч рублей.
Возможно, впрочем, что действия болельщиков "Спартака" будут квалифицированы по статье 117 ("Неправомерные действия зрителей"): это штраф до 500 тысяч рублей, а в случае наступления серьезных последствий, – также запретом на допуск зрителей в секторы стадиона от 1 (одного) до 3 (трех) матчей и/или проведением без зрителей от 1 (одного) до 3 (трех) матчей и/или проведением на нейтральном стадионе в другом городе от 1 (одного) до 3 (трех) матчей.
Серьезных последствий не наступило, и можно прогнозировать следующий сценарий: "Спартак" может быть оштрафован на сумму до 500 тысяч рублей. (Сергей ЕГОРОВ)
Бурый аз есьм
все мирно.вышли.и сразу стало всем понятно-кто в России чемпион!
01:07
_Я_против_Астротерфа_
за такое должны снять 9 очков у спама!!! это бардак...
00:57
shpasic
Спартак-то тут причём, это Амкар виноват - порядок не обеспечил, допустил большое количество болельщиков гостей на матч. выгнать их за это в пердив, а в вышку взять Спартак-2!
00:43