Как накажут "Амкар" и "Спартак" за беспорядки после матча?

"Спартак" ( За беспорядки, которые произошли после матча 28-го тура "Амкар" 0:1 ), КДК РФС может наказать оба клуба.

Напомним, после матча болельщики из секторов красно-белых сломали забор, отделяющий сектор от поля, и прорвались на поле, где сорвали среди прочего сетку с ворот.

По всей видимости, по регламенту будут наказаны оба клуба.

"Амкар", вероятно, оштрафуют в соответствии со статьей 101 Дисциплинарного регламента РФС ("Необеспечение общественного порядка и безопасности"): "Необеспечение принимающей стороной общественного порядка и безопасности на стадионе, повлекшее нарушение зрителями общественного порядка, беспорядки, либо поставившее под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе, – наказывается штрафом в соответствии с пунктом 22 Приложения № 1 к настоящему Регламенту, а в случае наступления серьезных последствий – также запретом на допуск зрителей в секторы стадиона от 1 (одного) до 5 (пяти) матчей или проведением без зрителей от 1 (одного) до 5 (пяти) матчей или проведением на нейтральном стадионе в другом городе от 1 (одного) до 5 (пяти) матчей". Серьезных последний не наступило – пермяков ждет штраф – от 100 до 500 тысяч рублей.

"Спартак", вероятно, будет наказан в соответствии со статьей 115 Дисциплинарного регламента ("Беспорядки на стадионе"): "В случае возникновения беспорядков на стадионе до, во время и после матча, сопровождающихся драками, насилием, погромами, поджогами, повреждением имущества, применением подручных средств и т.п., не повлекшие прекращение матча, – виновный Клуб наказывается штрафом в соответствии с пунктом 38 Приложения № 1 к настоящему Регламенту и/или запретом на допуск зрителей в секторы стадиона от 1 (одного) до 3 (трех) матчей и/или проведением без зрителей от 1 (одного) до 3 (трех) матчей и/или проведением на нейтральном стадионе в другом городе от 1 (одного) до 3 (трех) матчей".

Под виновным клубом понимается тот клуб, к которому установлена принадлежность лиц, участвовавших в беспорядках. Видеофиксация инцидента дает возможность говорить, что на поле выбегали болельщики красно-белых. Штраф составит 300 тысяч рублей.

Возможно, впрочем, что действия болельщиков "Спартака" будут квалифицированы по статье 117 ("Неправомерные действия зрителей"): это штраф до 500 тысяч рублей, а в случае наступления серьезных последствий, – также запретом на допуск зрителей в секторы стадиона от 1 (одного) до 3 (трех) матчей и/или проведением без зрителей от 1 (одного) до 3 (трех) матчей и/или проведением на нейтральном стадионе в другом городе от 1 (одного) до 3 (трех) матчей.

Серьезных последствий не наступило, и можно прогнозировать следующий сценарий: "Спартак" может быть оштрафован на сумму до 500 тысяч рублей. (Сергей ЕГОРОВ)