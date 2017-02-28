Кахор Муминов: "Зенит" купил Юсупова, чтобы отомстить "Динамо"? Смешно!"

"СЭ" продолжает серию материалов, где видные эксперты в области трансферов и ведущие участники рынка анализируют итоги зимы-2016/17 и расклад сил в преддверии возобновления сезона РФПЛ. На этот раз интервью нашему изданию дал Кахор Муминов, представитель компании ProSports Management, которая сотрудничает с Олегом Шатовым, Федором Смоловым, братьями Александром и Михаилом Кержаковыми, Юрием Жирковым и Сергеем Игнашевичем.

– Почему еще один ваш клиент Артур Юсупов не уходит в аренду?

– Так его же не отпускают.

– Как это?

– А вот так. Луческу наложил вето на его переход. Мы обращались в клуб с просьбой отпустить Артура поиграть какое-то время в другом клубе. На него есть спрос. Недавно предметный интерес к нему проявлял российский топ-клуб. Если помните, Луческу в декабре в одном из интервью сказал: это была моя ошибка, что я не ставил в основной состав Юсупова. Мистер считает Артура универсальным игроком, который способен закрыть несколько позиций.

– Думаете, теперь он будет играть? Конкуренция в средней линии – будь здоров!

– Первый год у него ушел на адаптацию. При Боаше он сыграл 51 процент матчей. Из "Динамо", где являлся лидером, попал в команду с более сильными футболистами, за которыми нужно тянуться. Второй год – определяющий. Клуб и тренер на него рассчитывают.

– И Юсупов думает, что может выиграть конкуренцию у Маурисиу, Эрнани, Хави Гарсии?

– Хави Гарсия не обсуждается. А вот Маурисиу и Эрнани – конкуренты. Жулиану все-таки играет выше. Эрнани сыроват. Маурисиу не так мобилен, как Артур. Просто особенность Юсупова заключается в том, что он не самый яркий футболист. Манера игры Артура такова, что хорошая игра его незаметна, а ошибки слишком бросаются в глаза.

И я не вижу в этом ничего плохого. Он таскает рояль. По объему, пробегу к нему нет никаких претензий. По отборам и перехватам он вообще один из лучших в чемпионате!

– Ходила версия, что "Зенит" в свое время приобрел Юсупова, чтобы ослабить "Динамо" и отомстить бело-голубым за историю с петардой, брошенной в Шунина.

– Смешная версия, ей-богу смешная!

– Почему?

– Потому что за него была громадная конкуренция между "Зенитом", "Динамо" и "Спартаком". Остальное все – кухонные разговоры. Если же говорить о "мести" – "Зенит" обыграл "Динамо" и отправил в первый дивизион. Вот и отомстил. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Муминова