"Известия": "Спартак" вдвое повысит зарплату Карреры

"Спартак" намерен продлить соглашение с главным тренером команды Массимо Каррерой. Как сообщают "Известия", стороны уже приступили к обсуждению условий пролонгации контракта и даже достигли принципиального согласия о подписании документа. Заключительный этап переговоров планируется провести по окончании нынешнего сезона. По информации источника, клуб уже сейчас готов продлить контракт с Каррерой на более выгодных условиях. Речь идет о повышении ежегодного оклада специалиста до 2,5-3 миллионов евро, а также об увеличении бонусной части договора. По условиям нынешнего контракта, срок действия которого истекает летом 2018 года, Каррера получает в два раза меньше – около 1,5 миллиона евро за сезон.

После 17 туров в премьер-лиге "Спартак" имеет в своем активе 40 очков и располагается на первой строчке турнирной таблицы, на пять очков опережая "Зенит".