01:43 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Известия": "Спартак" вдвое повысит зарплату Карреры

0
0
0
0
2

"Спартак" намерен продлить соглашение с главным тренером команды Массимо Каррерой. Как сообщают "Известия", стороны уже приступили к обсуждению условий пролонгации контракта и даже достигли принципиального согласия о подписании документа. Заключительный этап переговоров планируется провести по окончании нынешнего сезона. По информации источника, клуб уже сейчас готов продлить контракт с Каррерой на более выгодных условиях. Речь идет о повышении ежегодного оклада специалиста до 2,5-3 миллионов евро, а также об увеличении бонусной части договора. По условиям нынешнего контракта, срок действия которого истекает летом 2018 года, Каррера получает в два раза меньше – около 1,5 миллиона евро за сезон.

После 17 туров в премьер-лиге "Спартак" имеет в своем активе 40 очков и располагается на первой строчке турнирной таблицы, на пять очков опережая "Зенит".

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/667999

0
0
0
0
2
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 18-й тур
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

dt

велком ту ЛЧ кб. пора бить рекорды Акинфеева

02:07

dt

не поможет... через год этот надувной шарик - СМ - или сам сдуется, или сдуют

02:06

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ