"Известия": "Спартак" хочет отдать Давыдова в аренду

Нападающий "Спартака" Денис Давыдов может сменить команду ближайшим летом. Форвард, большую часть сезона-2016/17 выступающий за "Спартак-2" в ФНЛ, может быть отдан в аренду, утверждают "Известия". Однако красно-белые исключают продажу 22-летнего футболиста. В то же время в случае успешной игры в ФНЛ главный тренер спартаковцев Массимо Каррера готов предоставить шанс Давыдову в главной команде клуба, и необходимость аренды может отпасть.