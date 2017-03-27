10:46 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Известия": "Спартак" хочет отдать Давыдова в аренду

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Нападающий "Спартака" Денис Давыдов может сменить команду ближайшим летом. Форвард, большую часть сезона-2016/17 выступающий за "Спартак-2" в ФНЛ, может быть отдан в аренду, утверждают "Известия". Однако красно-белые исключают продажу 22-летнего футболиста. В то же время в случае успешной игры в ФНЛ главный тренер спартаковцев Массимо Каррера готов предоставить шанс Давыдову в главной команде клуба, и необходимость аренды может отпасть.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Baalex

А кто забивать-то будет???

11:50

sb1006

Федун бабла немеренно срубит ! За Месси-то ...

11:48

баламошка

В Барсу.

11:27

AZ

Шо, опять?!

11:03

ЗлобныйЖиртрест

Докатились, уже своих Месси раздают

10:55

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