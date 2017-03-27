"Известия": "Спартак" хочет отдать Давыдова в аренду

Нападающий "Спартака" Денис Давыдов может сменить команду ближайшим летом. Форвард, большую часть сезона-2016/17 выступающий за "Спартак-2" в ФНЛ, может быть отдан в аренду, утверждают "Известия". Однако красно-белые исключают продажу 22-летнего футболиста. В то же время в случае успешной игры в ФНЛ главный тренер спартаковцев Массимо Каррера готов предоставить шанс Давыдову в главной команде клуба, и необходимость аренды может отпасть.
Baalex
А кто забивать-то будет???
11:50
sb1006
Федун бабла немеренно срубит ! За Месси-то ...
11:48
баламошка
В Барсу.
11:27
AZ
Шо, опять?!
11:03
ЗлобныйЖиртрест
Докатились, уже своих Месси раздают
10:55