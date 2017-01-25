"Известия": "Спартак" дал последний шанс Мельгарехо

В "Спартаке" недовольны игрой 26-летнего парагвайского полузащитника Лоренсо Мельгарехо, сообщают "Известия". В зимний трансферный период клуб был даже готов расстаться с футболистом, однако ни одного достойного предложения так и не поступило. В итоге руководство и тренерский штаб красно-белых во главе с итальянским специалистом Массимо Каррерой приняли решение дать Мельгарехо последний шанс проявить себя в "Спартаке".

По информации издания, этот сезон парагваец завершит в столичной команде, и уже по его окончании клуб окончательно определится с будущим футболиста. За время тренировочных сборов перед стартом второй части чемпионата России Мельгарехо должен доказать тренерскому штабу "Спартака" свою состоятельность и готовность решать самые сложные задачи. В противном случае уже летом парагвайцу придется искать себе новую команду.

Лоренсо Мельгарехо перешел из "Кубани" в "Спартак" в начале 2016 года, став единственным приобретением московского клуба в зимний трансферный период. Сумма сделки составила около 4,5 миллиона евро, а контракт с легионером был заключен на четыре с половиной года. В сезоне-2016/17 Мельгарехо принял участие в 14 матчах и только две игры провел на поле целиком.