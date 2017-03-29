"Известия": игроки "Спартака" получат 1 миллион евро за победу в чемпионате

"Спартак" в случае победы в чемпионате России получит 1 миллион евро, сообщают "Известия". Инициатива о премировании исходит лично от основного акционера и председателя совета директоров клуба Леонида Федуна. Сумма не окончательная - она может стать больше, но точно не уменьшится. Предполагается, что деньги будут распределены между всеми футболистами команды.

Достанется вознаграждение и тем, кто чаще всего оказывался в запасе и редко выходил на поле. Однако большую часть премиальных практически в равных долях разделят между собой игроки, которые в нынешнем сезоне провели больше всего матчей за команду в чемпионате России. В среднем вознаграждение одного футболиста основного состава составит от 70 до 100 тысяч евро.

Также сообщается, что самые большие премиальные за победу в чемпионате России получат тренеры "Спартака" во главе с Массимо Каррерой. Куда меньшая сумма будет распределена между медицинским и административным составами красно-белых.