Ивелин Попов: "Когда выигрываешь всего 1:0 - есть вопросы"

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов после победы в матче 19-го тура чемпионата России над "Анжи" (1:0) рассказал, что главный тренер красно-белых Массимо Каррера обсудит сегодняшнюю встречу с игроками на завтрашней тненировке.

– Был разбор матча по горячим следам? Какие-то ошибки Каррера отметил?

– Он сказал нам все, что хотел и это внутренняя кухня. Завтра у нас тренировка и он нам расскажет, что мы сделали не так, а что получилось хорошо. Понятно, что надо допускать меньше ошибок.

– Почему получилось забить всего один мяч?

– У нас были моменты и мы могли забить больше, но ошибались.

– Как оцените готовность команды к весеннему отрезку сезона? Впереди матч с "Локомотивом", который всеми силами будет стараться взять реванш за поражение в первом круге.

– Физически команда готова хорошо. Мы бегали и хорошо себя чувствовали. Конечно, когда выигрываем всего 1:0 – есть какие-то вопросы. Но есть время исправить ситуацию до следующего матча. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)