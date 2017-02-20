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Илья Кутепов: "Супруга взглянет на ноги: "Лучше ты был бы не футболистом…"

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Защитник "Спартака" Илья Кутепов в интервью "СЭ" среди прочего рассказал про свои ноги. По его словам, порой их раздувает так, что невозможно надеть бутсы. 

 
29 октября 2016 года. Москва. Тушино. "Спартак" - ЦСКА - 3:1. Илья КУТЕПОВ (справа) против Ласина ТРАОРЕ.Илья Кутепов: "Кому-то нравится "Барса" - а мне она скучновата"

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков был шокирован – увидел после матча в раздевалке ноги Кости Зырянова. В кровоподтеках, ногти черные.

– Эх, видели бы вы мои ноги после встреч. И черные ногти, и все ссадины, которые только можно вообразить. С мальчишеского возраста преследует. Я удивляться перестал.

– Кому-то кажется, жизнь футболиста – сплошной праздник.

– Вот им я показал бы свои ноги. Супруга взглянет: "Лучше ты был бы не футболистом…". Гематомы, ссадины, оттоптанные ногти – у этой истории нет конца. С ногтями месяцами мучился!

– Так больно?

– Больно, когда ногу в бутсу затолкать не можешь, не лезет. Настолько опухла. А нужно идти тренироваться. Уколы здесь не помогут – палец раздувается, пульсирует… Ты думать ни о чем больше не можешь.

– Прекрасно вас понимаю.

– Никто не будет ждать, пока спадет отек под ногтем. Надо сжимать зубы и запихивать ногу. Потом как-то заставлять себя бить по мячу. Не заставишь – на твоем месте будет тренироваться другой. Это я не говорю про случаи тяжелее. На прошлом сборе столкнулись с Денисом Кутиным. Казалось бы, обычное занятие. У него – сотрясение мозга. (Юрий ГОЛЫШАК)

Полностью интервью Кутепова

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