20:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Игроки ЦСКА отказались от общения с прессой

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Игроки ЦСКА после поражения от "Спартака" (1:2) в матче 26-го тура чемпионата России отказались от общения с прессой в микс-зоне, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. "Спартаку" осталось набрать четыре очка для того, чтобы оформить чемпионский титул. В данный момент "Спартак" опережает ЦСКА на 10 очков, а "Зенит" – на 11 баллов.

"СЭ" вел трансляцию матча ЦСКА – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур. ЦСКА - "Спартак"
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Ралпачан Фляйшманъ

а в глушакове человек умер, когда он специально, чтобы слить Лёню, валял дурака на ЧЕ, после чего с выпученными глазами стал орать на судей в каждом матче, а мать его стала постить тупейшие вещи в фейсбуке. ну и ничего, как то ромбиков факт смерти глушни как человека и личности не печалит.

21:08

Я Знаю Историю

Уткин за Спартак Правильно. Только зря Конифей не добавил, что теперь даже он понял, что СПАРТАК-ЧЕМПИОН!----------- в нём умер человек и футболист, когда она Робсона загубил: нытик и нарцисс. А какой уж он классный вратарь, говорят его достижения: был бы такой афигенный, давно бы в Европу позвали или сам ушёл. P.S. сегодняшний матч провёл на отлично, но именно для внутреннего чемпионата.

21:02

Курт Лямке

А я сегодня на фабрике в конскую колбасу дерьма добавил. вперед Спартак - приятного аппетита!:))))

20:58

spetrov

А отказались-то отчего? В конце концов, это ваша работа, а в ней иногда выпадают поражения. В том числе и от Спартака. Не понимаю.

20:56

Уткин за Спартак

Правильно. Только зря Конифей не добавил, что теперь даже он понял, что СПАРТАК-ЧЕМПИОН!

20:43

вперёд Спартак!

Купил сегодня перед матчем конской колбасы, которая оказалась очень вкусной!)))))

20:41