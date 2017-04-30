Игроки ЦСКА отказались от общения с прессой

Игроки ЦСКА после поражения от "Спартака" (1:2) в матче 26-го тура чемпионата России отказались от общения с прессой в микс-зоне, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. "Спартаку" осталось набрать четыре очка для того, чтобы оформить чемпионский титул. В данный момент "Спартак" опережает ЦСКА на 10 очков, а "Зенит" – на 11 баллов.
Ралпачан Фляйшманъ
а в глушакове человек умер, когда он специально, чтобы слить Лёню, валял дурака на ЧЕ, после чего с выпученными глазами стал орать на судей в каждом матче, а мать его стала постить тупейшие вещи в фейсбуке. ну и ничего, как то ромбиков факт смерти глушни как человека и личности не печалит.
21:08
Я Знаю Историю
Уткин за Спартак Правильно. Только зря Конифей не добавил, что теперь даже он понял, что СПАРТАК-ЧЕМПИОН!----------- в нём умер человек и футболист, когда она Робсона загубил: нытик и нарцисс. А какой уж он классный вратарь, говорят его достижения: был бы такой афигенный, давно бы в Европу позвали или сам ушёл. P.S. сегодняшний матч провёл на отлично, но именно для внутреннего чемпионата.
21:02
Курт Лямке
А я сегодня на фабрике в конскую колбасу дерьма добавил. вперед Спартак - приятного аппетита!:))))
20:58
spetrov
А отказались-то отчего? В конце концов, это ваша работа, а в ней иногда выпадают поражения. В том числе и от Спартака. Не понимаю.
20:56
Уткин за Спартак
Правильно. Только зря Конифей не добавил, что теперь даже он понял, что СПАРТАК-ЧЕМПИОН!
20:43
вперёд Спартак!
Купил сегодня перед матчем конской колбасы, которая оказалась очень вкусной!)))))
20:41