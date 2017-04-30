Игроки ЦСКА отказались от общения с прессой

Игроки ЦСКА после поражения от "Спартака" (1:2) в матче 26-го тура чемпионата России отказались от общения с прессой в микс-зоне, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. "Спартаку" осталось набрать четыре очка для того, чтобы оформить чемпионский титул. В данный момент "Спартак" опережает ЦСКА на 10 очков, а "Зенит" – на 11 баллов.

"СЭ" вел трансляцию матча ЦСКА – "Спартак"