Ибрагим Цаллагов: "С детства болел за "Милан"

Защитник "Зенита" Ибрагим Цаллагов отметил, что еще не успел ознакомиться с Санкт-Петербургом после смены клуба. Футболист подчеркнул, что в детстве болел за "Аланию" и "Милан", не выделяя конкретных игроков в этих командах.

– Честно говоря, погода пока не позволяла наслаждаться красотами Санкт-Петербурга, – сказал для клубной пресс-службы Цаллагов. – Да и времени пока нет. Период адаптации еще не закончился. А так, мы с супругой приехали в Санкт-Петербург, нашли место для жилья, привезли всю семью. Потихоньку живем, осваиваемся.

Кумиров в детстве у меня особо и не было. Мне очень нравилась вся "Алания", кого-то одного в команде я не выделял. С детства болел за "Милан" еще. Мальдини, Неста, Шевченко... Гаттузо всегда очень нравился своим темпераментом. Кумиров не было, но за "Милан" очень болел.

Сейчас есть очень много футболистов, за которыми приятно следить и на которых приятно равняться. Кого-то выделять бы не стал. Стараюсь смотреть, с каждого по чуть-чуть брать для себя полезной информации.