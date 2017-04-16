Гол Дзюбы в ворота "Спартака" засчитан верно

На 66-й минуте матча 23-го тура чемпионата России "Спартак" – "Зенит" правильное решение принял арбитр Александр Егоров, засчитав гол Артема Дзюбы.
Гол Артема Дзюбы в ворота "Спартака".
Могло показаться, что зенитовский нападающий, обрабатывая мяч, подыграл себе левой рукой. Однако видеоповтор убеждает в обратном: форвард не играл рукой, мяч попал в левую часть груди. (Александр БОБРОВ)
Гол Артема Дзюбы в ворота "Спартака".
Трансляция матча "Спартак" – "Зенит"
Mavr03
в какую левую часть груди? в левую руку он и попал! от деревянной груди мячик бы сильно отскочил,а не опустился мягко на ногу
22:16
Боже Спартак храни
Дзюба забил, но Зенит проиграл. Привет Радимову!
22:13
ki
жаль что не выстояли всухую, но дзюбиньё на гол наработал. второй игрок матча, после кп10.
21:57
nickkiol
эта рука у кого надо рука
21:43
genas
кажется рука была...
21:36