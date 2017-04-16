21:31 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Гол Дзюбы в ворота "Спартака" засчитан верно

Гол Артема Дзюбы в ворота "Спартака". Гол Артема Дзюбы в ворота "Спартака". Гол Артема Дзюбы в ворота "Спартака". Гол Артема Дзюбы в ворота "Спартака".
Гол Артема Дзюбы в ворота "Спартака".
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На 66-й минуте матча 23-го тура чемпионата России "Спартак""Зенит" правильное решение принял арбитр Александр Егоров, засчитав гол Артема Дзюбы.

Гол Артема Дзюбы в ворота "Спартака".
Гол Артема Дзюбы в ворота "Спартака".

Могло показаться, что зенитовский нападающий, обрабатывая мяч, подыграл себе левой рукой. Однако видеоповтор убеждает в обратном: форвард не играл рукой, мяч попал в левую часть груди. (Александр БОБРОВ)

Гол Артема Дзюбы в ворота "Спартака".
Гол Артема Дзюбы в ворота "Спартака".

Трансляция матча "Спартак" – "Зенит"

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Mavr03

в какую левую часть груди? в левую руку он и попал! от деревянной груди мячик бы сильно отскочил,а не опустился мягко на ногу

22:16

Боже Спартак храни

Дзюба забил, но Зенит проиграл. Привет Радимову!

22:13

ki

жаль что не выстояли всухую, но дзюбиньё на гол наработал. второй игрок матча, после кп10.

21:57

nickkiol

эта рука у кого надо рука

21:43

genas

кажется рука была...

21:36

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