Гол Дзюбы в ворота "Спартака" засчитан верно

На 66-й минуте матча 23-го тура чемпионата России "Спартак" – "Зенит" правильное решение принял арбитр Александр Егоров, засчитав гол Артема Дзюбы.

Гол Артема Дзюбы в ворота "Спартака".

Могло показаться, что зенитовский нападающий, обрабатывая мяч, подыграл себе левой рукой. Однако видеоповтор убеждает в обратном: форвард не играл рукой, мяч попал в левую часть груди. (Александр БОБРОВ)

Гол Артема Дзюбы в ворота "Спартака".

Трансляция матча "Спартак" – "Зенит"