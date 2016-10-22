Глушаков, Промес и Зе Луиш пожелали удачи "Спартаку"

Игроки "Спартака" Денис Глушаков, Квинси Промес и Зе Луиш пожелали партнерами удачи в матче 11-го тура чемпионата России с "Уралом". Футболисты не полетели с командой на матч из-за проблем со здоровьем. Матч пройдет сегодня в Екатеринбурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

"Мы вне игры, но мы с вами, пацаны", – написал Глушаков в Instagram.

Трансляция матча "Урал" – "Спартак"