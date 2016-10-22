14:31 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Глушаков, Промес и Зе Луиш пожелали удачи "Спартаку"

0
0
0
6

Игроки "Спартака" Денис Глушаков, Квинси Промес и Зе Луиш пожелали партнерами удачи в матче 11-го тура чемпионата России с "Уралом". Футболисты не полетели с командой на матч из-за проблем со здоровьем. Матч пройдет сегодня в Екатеринбурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

"Мы вне игры, но мы с вами, пацаны", – написал Глушаков в Instagram.

Трансляция матча "Урал" – "Спартак"

0
0
0
6
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 11-й тур

Материалы REN-TV

Убийство Моторолы по принципу трех "Б"...

США лишают Китай военной девственности...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

tigana.1982

Писаки опять жгут... Новость звучит так будто игроки распрощались со Спартаком и пожелали ему напоследок удачи! )))

15:47

MAYERICK

Релакс паштета - баб ждут.......

15:06

Kirillyurrich

свинтак должен быть разрушен!

14:56

mihey2409

moskow. грамотей, блин

14:55

petrovich13

10, 9, 8

14:50

spartak-valuiky

Давайте пацаны. Все с Вами.Ждём победы.

14:43

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ