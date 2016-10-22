Глушаков, Промес и Зе Луиш пожелали удачи "Спартаку"

Игроки "Спартака" Денис Глушаков, Квинси Промес и Зе Луиш пожелали партнерами удачи в матче 11-го тура чемпионата России с "Уралом". Футболисты не полетели с командой на матч из-за проблем со здоровьем. Матч пройдет сегодня в Екатеринбурге и начнется в 17.00 по московскому времени.
"Мы вне игры, но мы с вами, пацаны", – написал Глушаков в Instagram.
tigana.1982
Писаки опять жгут... Новость звучит так будто игроки распрощались со Спартаком и пожелали ему напоследок удачи! )))
15:47
MAYERICK
Релакс паштета - баб ждут.......
15:06
Kirillyurrich
свинтак должен быть разрушен!
14:56
mihey2409
moskow. грамотей, блин
14:55
petrovich13
10, 9, 8
14:50
spartak-valuiky
Давайте пацаны. Все с Вами.Ждём победы.
14:43