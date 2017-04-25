Капитан и полузащитник "Спартака" Денис Глушаков прибыл на заседание КДК РФС в Дом футбола.
В субботнем гостевом матче 24-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:3) футболист красно-белых получил красную карточку за фол на хавбеке хозяев Кристиане Нобоа на 75-й минуте. Арбитр Михаил Вилков удалил Глушакова после подсказки. Формулировка: за "серьезное нарушение правил (удар соперника ногой в верхнюю часть голени, с использованием шипов, в борьбе за мяч, без нанесения травмы)".
На вопрос о его настроении, Глушаков, лучезарно улыбаясь, ответил встретившим его у Дома футбола журналистам: "Хорошо". (Сергей АСТАХОВ, Михаил ГОНЧАРОВ)
"Вы везде!", - смеётся Глушаков. pic.twitter.com/JBTOWX9XU4– Михаил Гончаров (@Goncharov_Mike) 25 апреля 2017 г.
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Глушаков после матча Ростов-Спартак 3:0 прибыл на автомобиле Бентли с номером из региона 61. (Ростовская обл.)
12:49