Капитан и полузащитник "Спартака" Денис Глушаков прибыл на заседание КДК РФС в Дом футбола.

В субботнем гостевом матче 24-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:3) футболист красно-белых получил красную карточку за фол на хавбеке хозяев Кристиане Нобоа на 75-й минуте. Арбитр Михаил Вилков удалил Глушакова после подсказки. Формулировка: за "серьезное нарушение правил (удар соперника ногой в верхнюю часть голени, с использованием шипов, в борьбе за мяч, без нанесения травмы)".

На вопрос о его настроении, Глушаков, лучезарно улыбаясь, ответил встретившим его у Дома футбола журналистам: "Хорошо". (Сергей АСТАХОВ, Михаил ГОНЧАРОВ)