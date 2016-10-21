Глушаков не сыграет с "Уралом"

"Спартак" отправился в Екатеринбург на гостевой матч 11-го тура премьер-лиги с "Уралом", информирует официальный сайт красно-белых. Сегодня спартаковцы собрались на подмосковной базе в 13:30. Спустя полчаса началось теоретическое занятие, а еще через тридцать минут – тренировка. В 17:00 команда отправилась в аэропорт, откуда вылетит в Екатеринбург.
В распоряжении главного тренера Массимо Карреры 18 игроков: вратари Артем Ребров, Сергей Песьяков, защитники Денис Кутин, Андрей Ещенко, Маурисиу, Сердар Таски, Илья Кутепов, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, полузащитники Александр Зуев, Ромулу, Артем Тимофеев, Фернанду, Роман Зобнин, Джано Ананидзе, Ивелин Попов, нападающие Лоренсо Мельгарехо и Денис Давыдов.
Из-за травм в Москве остались полузащитники Денис Глушаков, у которого после сегодняшней тренировки обнаружились ушиб и гематома бедра, Квинси Промес и нападающий Зе Луиш. Они будут проходить в Тарасовке курс лечения и заниматься по индивидуальной программе.
А380726
Не, тут кто-то реально зарядил балаболу по жопе на тренировке. Подсказывают, кто-то из тренерского штаба
19:27
Адекватный Зритель_
Трофеи с 2013 года надо пересчитать. Не до футбола пока.
19:25
Kirillyurrich
выбирал кого купить в фэнтази глушака или жано и в кои-то веки угадал, купил жано
19:16
Komendant1
У Дениски язык заболел от болтовни.
19:01
Дузер
Травма языка,натер мозоль глушняк)))
19:01
genas
короче все нормальные игроки не играют. значит проиграет....
19:00
shpasic
я думал пятка заболела у этого болтуна.
18:54