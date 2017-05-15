Геннадий Орлов: "Шатов не попал в расширенный состав сборной России не по футбольным причинам"

Известный комментатор Геннадий Орлов выразил сожаление полузащитник "Зенит" Олег Шатов не попал в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций-2017 по причинам, которые связаны не с футболом, а с психологией.

Расширенный состав сборной России был объявлен в понедельник. В него не вошли полузащитник "Зенита" Олег Шатов и нападающий питерцев Александр Кокорин. От "Зенита" в расширенный состав попали вратарь Андрей Лунев, защитник Игорь Смольников, хавбек Юрий Жирков и нападающий Артем Дзюба.

– Что касается Шатова, мне жалко его, – приводит "Р-Спорт" слова Орлова. – Он был ведущим игроком сборной, одним из лучших. Он что, разучился играть? Не нашел общего языка с главным тренером "Зенита" Мирчей Луческу. Конечно, наверняка Шатов сам в чем-то виноват.

Не бывает так, что в этой истории один виновен, а другой нет. Тренер не нашел мудрости, а Шатов должен быть более дипломатичен. Почему-то Луческу не стал ему доверять, сомневаясь в его искренности по отдаче футболу, игре. А результат – потеряли игрока сборной России. Шатов не попадает по причинам, которые не связаны с футболом, по другим, по психологическим.

Мы видим, что он потерял. Он сейчас не в той форме, в которой мог бы быть. И это обидно, что произошла такая история.