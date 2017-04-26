Геннадий Орлов: "Сельдяков получил "двойку", а затем его поставили главным в матче "Спартак" - "Урал". Такое редко бывает"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов удивлен, что на матч 25-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Уралом" (1:0) был назначен арбитр Владимир Сельдяков. Орлов считает, что редко бывает, когда на такие важные игры назначают судью, получившего неудовлетворительную оценку в прошлом встрече.
– Вчерашнюю игру "Спартак" – "Урал" судил Сельдяков – тот самый арбитр, который входил в состав судейской бригады на матче "Спартак" – "Зенит", – цитирует Bobsoccer Орлова. – Он был судьей на линии, и именно в его зоне ответственности произошел эпизод с Комбаровым, за который, как теперь признано, должен был быть назначен одиннадцатиметровый. Сельдяков за встречу в Москве получил "двойку", был переведен в состав резервных арбитров, но в итоге оказался главным арбитром важнейшего матча с участием красно-белых. Такое редко бывает.
Promesov
Вилков был занят на игру в Оренбурге
19:09
Ботаникум
Благодаря "Бредогонскому", ты, Гена, сможешь и НЕ ТАКОЕ увидеть в "росфутболллле"! Только не забывай протирать глаза!!!! Перефразируя на футбольный лад известный юридический постулат, если "свистулькины" "ОШИБАЮТСЯ", значит, это КОМУ-ТО ВЫГОДНО!!!!
19:07
Platinum1991
Вот вам скандальное судейство Будогосского! Арбитр Егоров, Сельдяков, Еськов, Мешков, Иванов, Николаев, Безбородов и другие - оскандалились по полной судейской программе Будогосского, который на каждом углу КРИЧАЛ, что его программа развития российского судейства - "САМАЯ прогрессивная и лучшая в Мире"! Вот вам судейство Будогосского. Имеено безнаказанность скандальных судей и потокание им Будогосского, Бутенко, Баскакова и чиновников РФС - приводит к таким судейским СКАНДАЛАМ!!! Будогосского надо ГНАТЬ из департамента судейства! Будогосский полностью ПРОВАЛИЛ работу с судьями и вот вам результат ОЧЕРЕДНОГО судейского скандала!!! Ни одного тура без судейских СКАНДАЛОВ! После того, как Будогосского назначили на должность - судейские скандалы увеличились в разы и захлестнули наш чемпионат!!! Такого судейского БЕСПРЕДЕЛА не было даже при Валентине Иванове - прежнем руководителе, хотя и при нём судейство было просто ОТВРАТИТЕЛЬНЫМ и его пришлось СРОЧНО заменить Будогосским! Такое неадекватное СУДЕЙСТВО на поле напоминает лихие КРИМИНАЛЬНЫЕ 90-е годы, которые наводили ужас на жителей России своими зверскими выходками! А теперь такая же безнаказанность и произвол судей гуляет на футбольных полях России! Доколе это будет ПРОДОЛЖАТЬСЯ - от тура к туру! Конца и края НЕ ВИДНО, этому судейскому ПРОИЗВОЛУ! Единственный ВЫХОД - это вводить видео ПОВТОРЫ!!! Если бы были СВОЕВРЕМЕННО введены видео повторы, то таких ГРУБЕЙШИХ ошибок арбитров Еськова, Егорова, Безбородова, Иванова, Мешкова, Сельдякова, Николаева и других арбитров, можно было бы избежать! Это НОНСЕНС! Арбитр Егоров и Сельдяков допустили ГРУБЕЙШУЮ ошибку в матче Спартак - Зенит! Получил ДВОЙКУ за судейство, а как НАГРАДА, за безобразное и СКАНДАЛЬНОЕ судейство, Сельдякова в следующем туре назначают главным, хотя его надо было ОТСТРАНЯТЬ до конца сезона! Вот вам скандальное судейство Будогосского!
19:05
oleg_Spb
Почитаешь комментарии, просто какой-то пир издевательств над старым ленинградским комментатором Орловым и ленинградским клубом... И, очевидно, имеет место глубокое моральное удовлетворение местных модераторов ... Вот ведь как озверели за шестнадцать лет без титула некоторые, и все-то у них одно к одному: и спонсор Зенита, и стадион , и старый комментатор, и судьи... Постеснялись бы оскорблять заслуженного человека...
19:02
alur66
Нет предела человеческой мерзости. Господин ОРЛОВ просто ОБНАГЛЕЛ.
18:55
kwazar312
зато Вилков зашибает,его на судейсто Зенита после грубых ошибок в игре "Спартака" можно в следующем туре ставить...двуличные особи,ВАС за этот беспредел судьба накажет...
18:55
Jean4
А еще редко бывает, чтобы трех игроков в одной команде удалили.
18:54
smit541
Боже мой, старый маразматик прокомментируй лучше очередной позор своей бомжатни, которая може забивать только с левых пеналей...позорники
18:53
sailor1990
Судей хоть меняют. А вот комментатор у Зенита бессменный. И еще что-то бормочет про двойки
18:53
James Gang
Геннастый успокойся!
18:53
ros
малый газпром кубок имени гены орлова сегодня выиграл хорошо нам известный вилков! единственный мяч с придуманного пенальти забил...кто-то забил вообщем
18:53
zvovs
Московским можно всё, это давно видно и понятно.
18:50
ziggy1976
Гень, это жалкая, нелепая попытка оттенить беспредел с уралом и щас с несчатным оренбургом? Жидко и уныло, гень...упейся наконец...)
18:48
баламошка
Глупая бабка, говори на что конкретно ты намекаешь?! Сельдяков чуть не убил Спартак в первом круге против Оренбурга! Я его в свой чёрный список занёс!)
18:46