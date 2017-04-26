Геннадий Орлов: "Сельдяков получил "двойку", а затем его поставили главным в матче "Спартак" - "Урал". Такое редко бывает"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов удивлен, что на матч 25-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Уралом" (1:0) был назначен арбитр Владимир Сельдяков. Орлов считает, что редко бывает, когда на такие важные игры назначают судью, получившего неудовлетворительную оценку в прошлом встрече.

– Вчерашнюю игру "Спартак" – "Урал" судил Сельдяков – тот самый арбитр, который входил в состав судейской бригады на матче "Спартак" – "Зенит", – цитирует Bobsoccer Орлова. – Он был судьей на линии, и именно в его зоне ответственности произошел эпизод с Комбаровым, за который, как теперь признано, должен был быть назначен одиннадцатиметровый. Сельдяков за встречу в Москве получил "двойку", был переведен в состав резервных арбитров, но в итоге оказался главным арбитром важнейшего матча с участием красно-белых. Такое редко бывает.