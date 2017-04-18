Геннадий Орлов: "Промес гулял между четырьмя защитниками "Зенита", как хотел"

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью "СЭ" отметил, что "Зенит" не подготовился к матчу 23-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:2) с тактической точки зрения. По его словам, красно-белые продемонстрировали очень собранную игру.

- Агент Марко Трабукки после поражения "Зенита" был беспощаден: "Каррера без нападающих уничтожил румынское чучело".

– Да, я читал. Каждый может сказать все, что хочет. Но с тактической точки зрения "Зенит", действительно, не подготовился к матчу. Впереди у "Спартака" был один Промес, который гулял между четырьмя защитниками гостей, как хотел. Складывалось впечатление, что он просто неукротим.

– Чем поразил "Спартак"?

– Очень собранная игра. И если вы обратили внимание, перепасовок в центре поля не было. Это заслуга Карреры. Только вперед и по диагонали. Атакующая игра, моменты, все летят в атаку. Привлекательный футбол. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Геннадия Орлова