"Галатасарай" отказался от идеи купить у "Спартака" Боккетти

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти не станет игроком "Галатасарая" в зимнее трансферное окно. Как сообщает Fanatik, руководство турецкого клуба отказалось от трансфера из-за высокой стоимости итальянского футболиста – 5 миллионов евро. Напомним, что "Галатасарай" готов был предложить 30-летнему защитнику зарплату в 2,5 миллиона евро в год, тогда как "Спартак" хочет подписать трехлетний контракт с зарплатой 2 миллиона евро в год.

Боккетти в нынешнем сезоне в чемпионате России и Лиге Европы провел 13 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

"Галатасарай" готов платить Боккетти 2,5 миллиона евро в год

"Галатасарай" попытается купить Боккетти в январе?