Габриел Бобан: "Поражение от "Спартака" было бы обидным для "Осиека"

Нападающий "Осиека" Габриел Бобан остался доволен игрой и результатом команды в контрольном матче со "Спартаком" (1:1). Он отметил, что хорваты имели много шансов сравнять счет во втором тайме. Напомним, что красно-белые упустили победу на 88-й минуте.

– Наша команда может быть удовлетворена игрой со "Спартаком". Соперник был очень силен. У "Спартака" хорошие футболисты, они никого не боятся, – приводит официальный сайт "Осиека" слова Бобана. – У нас во втором тайме было много возможностей сравнять счет, и было бы обидно, не забей мы в концовке встречи.