Федун не комментирует неприглашение Карреры на гала-вечер РФПЛ

Председатель правления "Спартака" Леонид Федун отказался комментировать ситуацию с главным тренером команды Массимо Каррерой. Напомним, что итальянский специалист не появился на торжественном вечере РФС и РФПЛ по случаю завершения сезона.

Массимо Каррера был признан РФС лучшим тренером сезона, и планировалось, что 22 мая ему будет вручен приз. Сам Массимо в интервью "СЭ" заявил, что о вручении приза узнал через Инстаграм, на вечер приглашен он не был.

– Этот вопрос РФПЛ задавайте, а не мне, – цитирует "Р-Спорт" Федуна.