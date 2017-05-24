Федун не комментирует неприглашение Карреры на гала-вечер РФПЛ. ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
11:01 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Федун не комментирует неприглашение Карреры на гала-вечер РФПЛ

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Председатель правления "Спартака" Леонид Федун отказался комментировать ситуацию с главным тренером команды Массимо Каррерой. Напомним, что итальянский специалист не появился на торжественном вечере РФС и РФПЛ по случаю завершения сезона.

Массимо Каррера был признан РФС лучшим тренером сезона, и планировалось, что 22 мая ему будет вручен приз. Сам Массимо в интервью "СЭ" заявил, что о вручении приза узнал через Инстаграм, на вечер приглашен он не был.

– Этот вопрос РФПЛ задавайте, а не мне, – цитирует "Р-Спорт" Федуна.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170524/1120910108.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
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КОММЕНТАРИИ (1)
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papadimas

как то странно.....тренер за 16 лет выиграл им золото, а его в игнор......или в слив....как это похоже на свиней

11:10