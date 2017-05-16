Евгений Плющенко: "Болею и за Роналду, и за Месси"

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, посол Сочи на ЧМ-2018 Евгений Плющенко рассказал, что в футболе болеет за "Зенит", а также следит за чемпионатом Испании. По его словам, он поддерживает лидеров "Барселоны" и "Реала" Лионеля Месси и Криштиану Роналду​.

– Я из Петербурга, поэтому любимый клуб, конечно, "Зенит", – цитирует официальный сайт ФИФА Плющенко. – А любимый игрок – Александр Кержаков. Надеюсь, его карьера еще продолжится и он будет играть и радовать нас. Слежу за испанской лигой. Что говорить, "Барселона" и "Реал" – это два топ-клуба. Причем я болею и за Криштиану Роналду, и за Лионеля Месси. Стараюсь равняться на них. Казалось бы, они суперспортсмены, зачем им еще двигаться вперед, но они упорно тренируются, не сбавляют требований к себе, продолжают радовать публику и доказывать, что они лучшие.

– С кем из футболистов дружите?

– С Александром Мостовым, Александром Кержаковым и Алессандро Дель Пьеро. Их я могу назвать своими друзьями. А знаком со многими и общаюсь со всеми, конечно же.