Евгений Чернов: "Не обращал внимания на крики в микрофон в Грозном"

Защитник "Зенита" Евгений Чернов после матча 13-го тура премьер-лиги с "Тереком" (1:2) отметил, что команда сама виновата в поражении. По его словам, изначально питерцам игра давалась, но потом они упустили инициативу.

– Мы начали очень активно, игра легко давалось, и у нас было преимущество над соперником, – сказал Чернов. – Но затем они переломили ход встречи, дважды забили, и нам нужно было отыгрываться. Во втором тайме сильно прибавили, хотели сравнять, но, к сожалению, не удалось.

– Почему отпустили игру?

– Не знаю, скорее всего, сказалась недоконцентрация. В первые тридцать минут все удавалось, а потом, когда пропустили, было тяжело перестроиться.

– Тяжело было входить в такую игру?

– Не так сложно, потому что мы все время были с мячом в атаке и нужно было ее поддерживать.

– Тренер давал установку поддерживать атаку?

– Да, у крайних защитников есть задача помогать в атаке и обороне. К тому же, мы уступали и нужно было отыгрываться.

– Звуковое сопровождение как-то действовало на команду?

– Я даже не обращал на это внимание. (Сергей ЦИММЕРМАН)