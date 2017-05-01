Евгений Бушманов: "Чемпионство "Спартака" стало очевидным после победы над "Зенитом"

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов в интервью "СЭ" отметил, что чемпионство "Спартака" стало очевидным после победы команды над "Зенитом" (2:1). В воскресенье красно-белые обыграли ЦСКА (2:1) в матче 26-го тура чемпионата России и увеличили свой отрыв от преследователей до десяти очков.

– В какой момент поверили, что "Спартак" будет чемпионом?

– Все стало очевидно после победы над "Зенитом". Но и прежде команда часто выигрывала матчи, которые должны были завершиться вничью, забивала решающие голы на последних минутах. Это не только везение – еще и мастерство. Да, по составу "Спартак" не сильнее того же "Зенита". Зато Каррера слепил коллектив, объединенный общей целью. Он с первых же дней задал правильный вектор.

– То есть?

– Для него интересы команды важнее, чем отдельные игроки. Ребята увидели, что это работает, поверили тренеру и пошли за ним. Отсюда результат. "Спартак" заслужил чемпионство! (Александр КРУЖКОВ)

Напомним, "СЭ" вел текстовую трансляцию матча ЦСКА - "Спартак".

Полное интервью Евгения Бушманова