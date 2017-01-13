Эрнани: "Приехал бороться за место в составе, а не на замену Витселю"

Новичок "Зенита" Эрнани в интервью "СЭ" отметил, что приеха в команду с целью бороться за место в основном составе. По его словам, решение о переходе не зависело от ухода Акселя Витселя в Китай.

– Вас называют заменой Витселю, который отправился в Китай. Как к этому относитесь?

– С Витселем или без него, в "Зените" очень высокая конкуренция. И я приехал в команду с мыслью о том, что надо бороться за место в составе.

– И все же – вам на руку, что Витсель ушел?

– Каждый человек и футболист ищет то, что для него лучше. Аксель посчитал таким вариантом продолжение карьеры в Китае, его решение нужно уважать. А для меня получилось то, что получилось.

– Вы подписали с "Зенитом" контракт на пять лет…

– Мне всего 22 года, я еще молодой игрок. Но пришел с самыми серьезными намерениями. Хочу достичь определенных целей. И помочь команде творить ее историю. (Сергей ЦИММЕРМАН)