Егор Титов: "Двести процентов даю, что "Спартак" всегда хочет забить больше одного гола"

Экс-капитан и тренер "Спартака" Егор Титов оценил перспективы родной команды и ее соперника в главном дерби страны. По его словам, красно-белые не играют на счет 1:0.

Напомним, что матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

– Как считаете, почему счет 1:0 – самый популярный для "Спартака" в этом году?

– Не стану говорить, что это любимый счет и команда на него играет. После первого гола "Спартак" пытается забить еще и еще. Моменты есть, футболистов атакующих достаточно – Джано, Самедов, Промес, Попов… Почему не забивают? Может быть, есть в конце чемпионата усталость. Мне кажется, это больше психология. Двести процентов даю, что "Спартак" всегда хочет забить больше одного гола. Моментов создается достаточно. Хотя вот по последнему матчу так не скажешь – не реализовал свой момент только, может быть, Попов, и все. Этот матч из разряда "выиграли – и забыли". Правильно сказал Карреры: эту встречу, если станем чемпионами, через некоторое время никто и не вспомнит. (Сергей ЕГОРОВ)

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