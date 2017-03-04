19:06 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Дзюба завтра будет болеть против "Спартака"

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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после гостевого матча 18-го тура премьер-лиги против ЦСКА (0:0) заявил, что его команде не хватило креатива и агрессии.

 
Сегодня. Москва. ЦСКА - "Зенит" - 0:0. Доменико КРИШИТО (слева) и МАУРИСИУ против Аарона ОЛАНАРЕ (справа) и Александра ГОЛОВИНА.Дым и нули. ЦСКА и "Зенит" напомнили, что такое мартовский футбол.

По словам форварда сине-бело-голубых, в завтрашней игре "Краснодар""Спартак" капитан питерцев (воспитанник москвичей) будет болеть против красно-белых. После сегодняшней встречи "Зенит" отстает от лидирующего "Спартака" на 4 очка.

– У нас не хватало креатива. И агрессии, – сказал Дзюба. – Это наша проблема. Катали справа – налево, слева – направо. Знали, что не пропустим. А вот забить... поле было песок. Тяжелое. Был бы Халк, может, забили бы. Завтра буду болеть за "Краснодар".

Понимали, что ЦСКА сейчас меняется. В основном вязко играет от защиты. Даже если бы у них еще кого-нибудь удалить, ничего не изменилось бы. В начале второго тайма поняли, что не пропустим. У них стоит шесть человек и даже не двигаются. С этим у нас как оказалось проблема. (Сергей ЦИММЕРМАН)

 

Артем Дзюба: "Возможно, ЦСКА стоит обратиться к агрономам "Петровского" //
Артем Дзюба: "Весь второй тайм было ясно, что ЦСКА "Зениту" не забьет"

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КОММЕНТАРИИ (13)
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Доктор Мясо

Вот ведь зараза!

19:57

werder63

И этого игрочишку аленичев брал на борт СПАРТАКА???? Дзюба для меня навсегда игрочишка))

19:50

A_e_Ch

Невский мясной перевёртыш

19:48

mityaich

ну от этого баклана другого и не ждали...Игрочишка

19:43

Russellmoto

Гнусный чувачок..

19:43

Jean4

Было бы странно, если бы он сказал обратное, а так ничего нового. =)))

19:40

баламошка

Обычная крыса, он нашёл свою команду.

19:37

Леня-космос

Какой капитан, такая и игра команды. Андерлехт, Андерлехт!!!

19:30

sv55

не креатива и агрессии тебе не хватило, Дзюбинушка, а мозгов... к тебе вернется весь негатив, которым ты сейчас так легко разбрасываешься

19:29

krabovyj

Ну . как же ? Один Кока забил 17 голов . доказав своим многомиллионным поклонникам своё величие . а продажный судья не заметил ? А за Бздюбу завтра Бавария . Реал и Юве соберутся . как бешеные собаки !

19:24

Der schwein

Капитан, капитан, улыбнися )))

19:20

Митяй Антибомж

Да и в рот ему ноги ))

19:20

King's Bounty IIII

Конечно СПАСИБО за сезон в Ростове, но нельзя забывать свои корни...

19:19

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