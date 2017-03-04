Дзюба завтра будет болеть против "Спартака"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после гостевого матча 18-го тура премьер-лиги против ЦСКА (0:0) заявил, что его команде не хватило креатива и агрессии.

По словам форварда сине-бело-голубых, в завтрашней игре "Краснодар" – "Спартак" капитан питерцев (воспитанник москвичей) будет болеть против красно-белых. После сегодняшней встречи "Зенит" отстает от лидирующего "Спартака" на 4 очка.

– У нас не хватало креатива. И агрессии, – сказал Дзюба. – Это наша проблема. Катали справа – налево, слева – направо. Знали, что не пропустим. А вот забить... поле было песок. Тяжелое. Был бы Халк, может, забили бы. Завтра буду болеть за "Краснодар".

Понимали, что ЦСКА сейчас меняется. В основном вязко играет от защиты. Даже если бы у них еще кого-нибудь удалить, ничего не изменилось бы. В начале второго тайма поняли, что не пропустим. У них стоит шесть человек и даже не двигаются. С этим у нас как оказалось проблема. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Артем Дзюба: "Возможно, ЦСКА стоит обратиться к агрономам "Петровского" //

Артем Дзюба: "Весь второй тайм было ясно, что ЦСКА "Зениту" не забьет"