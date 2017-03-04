Дзюба завтра будет болеть против "Спартака"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после гостевого матча 18-го тура премьер-лиги против ЦСКА (0:0) заявил, что его команде не хватило креатива и агрессии.
По словам форварда сине-бело-голубых, в завтрашней игре "Краснодар" – "Спартак" капитан питерцев (воспитанник москвичей) будет болеть против красно-белых. После сегодняшней встречи "Зенит" отстает от лидирующего "Спартака" на 4 очка.
– У нас не хватало креатива. И агрессии, – сказал Дзюба. – Это наша проблема. Катали справа – налево, слева – направо. Знали, что не пропустим. А вот забить... поле было песок. Тяжелое. Был бы Халк, может, забили бы. Завтра буду болеть за "Краснодар".
Понимали, что ЦСКА сейчас меняется. В основном вязко играет от защиты. Даже если бы у них еще кого-нибудь удалить, ничего не изменилось бы. В начале второго тайма поняли, что не пропустим. У них стоит шесть человек и даже не двигаются. С этим у нас как оказалось проблема. (Сергей ЦИММЕРМАН)
Артем Дзюба: "Возможно, ЦСКА стоит обратиться к агрономам "Петровского" //
Артем Дзюба: "Весь второй тайм было ясно, что ЦСКА "Зениту" не забьет"
Доктор Мясо
Вот ведь зараза!
19:57
werder63
И этого игрочишку аленичев брал на борт СПАРТАКА???? Дзюба для меня навсегда игрочишка))
19:50
A_e_Ch
Невский мясной перевёртыш
19:48
mityaich
ну от этого баклана другого и не ждали...Игрочишка
19:43
Russellmoto
Гнусный чувачок..
19:43
Jean4
Было бы странно, если бы он сказал обратное, а так ничего нового. =)))
19:40
баламошка
Обычная крыса, он нашёл свою команду.
19:37
Леня-космос
Какой капитан, такая и игра команды. Андерлехт, Андерлехт!!!
19:30
sv55
не креатива и агрессии тебе не хватило, Дзюбинушка, а мозгов... к тебе вернется весь негатив, которым ты сейчас так легко разбрасываешься
19:29
krabovyj
Ну . как же ? Один Кока забил 17 голов . доказав своим многомиллионным поклонникам своё величие . а продажный судья не заметил ? А за Бздюбу завтра Бавария . Реал и Юве соберутся . как бешеные собаки !
19:24
Der schwein
Капитан, капитан, улыбнися )))
19:20
Митяй Антибомж
Да и в рот ему ноги ))
19:20
King's Bounty IIII
Конечно СПАСИБО за сезон в Ростове, но нельзя забывать свои корни...
19:19