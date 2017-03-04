Артем Дзюба: "Возможно, ЦСКА стоит обратиться к агрономам "Петровского"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после гостевого матча 18-го тура премьер-лиги против ЦСКА (0:0) сравнил поле на арене армейцев с песком. По словам форварда, игра сине-бело-голубых зависит от состояния газона, хоть и подчеркнул: это не оправдание.

– Луческу пожаловался на поле. Как оно вам?

– Поле тяжелое, если честно. Оно как песок. При падении стираешь руки, ноги. Вы видели, что при падениях футболисты все время корчились – это не от боли, просто поле сжигает. Странно даже – такой потрясающий стадион и такое поле. Это расстраивает. У нас на "Петровском" идеальный газон. Возможно, стоит обратиться к нашим агрономам, климат в Петербурге-то не лучше. Тяжело, когда поле не совсем хорошего качества, как с тем же "Андерлехтом" в Брюсселе. У нас много техничных футболистов и мы зависим от состояния газона. Но это не оправдание. Мы не смогли взломать оборону ЦСКА – стоят шесть человек, все большие, все индивидуально сильные. Был бы Халк, точно бы победили. (Сергей ЦИММЕРМАН)