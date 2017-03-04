19:39 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Артем Дзюба: "Возможно, ЦСКА стоит обратиться к агрономам "Петровского"

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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после гостевого матча 18-го тура премьер-лиги против ЦСКА (0:0) сравнил поле на арене армейцев с песком. По словам форварда, игра сине-бело-голубых зависит от состояния газона, хоть и подчеркнул: это не оправдание.

 
Сегодня. Москва. ЦСКА – "Зенит" – 0:0. Александр КОКОРИН и Понтус ВЕРНБЛУМ.ЦСКА - "Зенит": ничья в пользу "Спартака"?

– Луческу пожаловался на поле. Как оно вам?

– Поле тяжелое, если честно. Оно как песок. При падении стираешь руки, ноги. Вы видели, что при падениях футболисты все время корчились – это не от боли, просто поле сжигает. Странно даже – такой потрясающий стадион и такое поле. Это расстраивает. У нас на "Петровском" идеальный газон. Возможно, стоит обратиться к нашим агрономам, климат в Петербурге-то не лучше. Тяжело, когда поле не совсем хорошего качества, как с тем же "Андерлехтом" в Брюсселе. У нас много техничных футболистов и мы зависим от состояния газона. Но это не оправдание. Мы не смогли взломать оборону ЦСКА – стоят шесть человек, все большие, все индивидуально сильные. Был бы Халк, точно бы победили. (Сергей ЦИММЕРМАН)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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РусланИ

дзюбе то ничего, он деревянный.

19:57

внеигры

А давно ли Питерским стал, еще московские пирожки не вылетели.

19:49

A_e_Ch

Плохому танцору известно что мешает

19:46

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