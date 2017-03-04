Артем Дзюба: "Весь второй тайм было ясно, что ЦСКА "Зениту" не забьет"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после гостевого матча 18-го тура премьер-лиги против ЦСКА (0:0) подчеркнул, что питерцы оказывали очень плохое давление на оборону армейцев. По словам форварда, после перерыва произошло самое страшное – сине-бело-голубые не смогли забить.

– Как прокомментируете свой момент?

– Я чуть-чуть пробежал уже, Васин меня подтолкнул немного. Трудно было замкнуть. Но этого недостаточно – очень плохое давление оказали. Дальних ударов не наносили. Просто контролировали, доходили до штрафной и, грубо говоря, разворачивались справа налево и на этом все заканчивалось.

– Понимали, что ЦСКА будет играть в пять защитников?

– Конечно, мы готовились. Знали, что они не пропускали на сборах. Весь второй тайм было ясно, что они нам не забьют. Вопрос был в том, забьем ли мы. Самое страшное, что это и произошло – 0:0. Их было не поймать на контратаке, они просто стояли, не переходили через центр поля. Тут наша проблема – мы должны были догонять. Нужно было, наверное, больше использовать фланги в концовке, оказать давление, бить издали, простреливать. Ничего этого не было. (Сергей ЦИММЕРМАН)