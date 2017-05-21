Доменико Кришито: "Зенит" должен побеждать независимо от результата ЦСКА"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито во флеш-интервью в перерыве матча 30-го тура чемпионата России с "Локомотивом" заявил, что его команда должна выигрывать независимо от результата ЦСКА. После первого тайма санкт-петербургская команда ведет со счетом 1:0.

– Тяжелая встреча, много противостояний, борьбы, – отметил в эфире телеканала "Матч ТВ" Кришито. – Важный матч, мы должны побеждать независимо от результата ЦСКА.

Мы забили гол, сейчас надо продолжить играть в свой футбол и делать свою работу дальше.

"Зенит" занимает третью строчку в турнирной таблице, отставая от идущего вторым ЦСКА на одно очко. Второе место обеспечит команде путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

Трансляция матча "Локомотив" - "Зенит"