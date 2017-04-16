Дмитрий Радченко: "Зенит" выиграет у "Спартака" 2:0"

Бывший нападающий сборной России, "Зенита" и "Спартака" ставит на победу петербургского клуба в центральном матче 23-го тура чемпионата России между красно-белыми и сине-бело-голубыми, который пройдет в воскресенье на "Открытие Арене" и начнется в 20:00.

– Нас ждет очень красивый и зрелищный футбол, с обилием голов, – заявил Радченко. – В Москве соберется полный стадион болельщиков. Игра – определяющая даже для двух команд. Для "Спартака" – это хороший шанс сделать шаг к золотым медалям. Победа может улучшить положение "Зенита" в борьбе за чемпионство. Неважно, в каком состоянии подойдет та или иная команда к этой встрече. Шансы в таких противостояниях всегда 50 на 50, и все игроки это понимают и будут бороться с полной самоотдачей. У меня предчувствие, что "Зенит" победит 2:0.

Замыкающий тройку "Зенит" отстает от лидирующего в РФПЛ "Спартака" на 8 очков. Матч между "Спартаком" и "Зенитом" начнется в 20:00. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи. (Евгений БЕЛОУСОВ)