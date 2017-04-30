Дмитрий Радченко: "Спартак" можно поздравить с чемпионством"

Экс-футболист "Спартака" и "Зенита" Дмитрий Радченко в разговоре с корреспондентом "СЭ" выразил уверенность в том, что после дерби с ЦСКА (2:1) в рамках 26-го тура премьер-лиги красно-белые обеспечили себе победу в чемпионате.

– Можно ли "Спартак" поздравить с чемпионством?

– Пожалуй, да. Благодаря сегодняшней победе красно–белые достигли такого отрыва, отыграть который будет едва ли по силам преследователям.

– Скажется ли это поражение на психологическом состоянии команды Гончаренко?

– Не думаю, что ЦСКА сбавит. Сегодня армейцы показали хороший футбол, особенно в начале. Видно, что команда здорово мотивирована и хорошо готова физически к завершающему отрезку сезона. Поэтому мне не кажется, что это поражение подорвет веру игроков в себя.

– Теперь "Зенит" – фаворит в борьбе за второе место, дающее путевку в Лигу Чемпионов?

– Сложно сказать. У ЦСКА отличная команда, к тому же для того, чтобы выйти на чистое второе место "Зениту" еще надо завтра одержать победу в Томске. Я думаю, что в нынешних реалиях шансы команд равны. (Артем РЯБОВОЛ)

Трансляция матча ЦСКА – "Спартак"