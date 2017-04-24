Дмитрий Комбаров: "Отец Нурмагомедова - ярый болельщик "Спартака"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что знакомство с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после матча 23-го тура с "Зенитом" (2:1) стало для него неожиданностью. По словам футболиста, он не ожидал появления политика в раздевалке команды после игры.

- После матча с "Зенитом" у вас состоялось интересное знакомство, - вопрос Комбарову.

- Да, неожиданно к нам в раздевалку зашел Сергей Викторович Лавров. Замечательный политик, харизматичный. Часто следил за его деятельностью. А тут увидел вживую. Не ожидал.

- Какое знакомство в вашей жизни - самое необычное?

- С бойцом Мишей Малютиным. Мы познакомились через социальную сеть. Хотя вообще использую интернет совершенно не для знакомств. Но с Малютиным мы заочно друг друга знали, потому что я ходил на бои, а Миша смотрел футбол. Мне вообще нравятся единоборства. Мы с братом занимались ими в детстве. Они помогли нам закалить характер, развить координацию, болевой порог у нас понизился.

- Неожиданно.

- Так вот, Миша написал мне - знал, что интересуюсь. А он болеет за "Спартак". Мы переписывались, потом решили встретиться. Он приехал в Москву. Постепенно сдружились. Уже три-четыре года поддерживаем отношения. Миша интересный человек, разносторонне развитый. Читает. Сейчас учится в институте.

Советовал мне прочитать биографию Тайсона. Сказал: увлекательная книга. Майк красочно описывает практически каждый момент своей жизни, ничего не утаивает. Кстати! Как раз после матча с "Зенитом" Малютин познакомил меня с бойцом раскрученной в Америке UFC Хабибом Нурмагомедовым. Давно хотел с ним встретиться лично. К тому же у Хабиба отец - ярый болельщик "Спартака".