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Дерби ЦСКА - "Спартак". Молодежные команды. Видео!

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На официальной странице ЦСКА в YouTube состоится трансляция матча 26-го тура молодежного первенства чемпионата России против "Спартака". Встреча начнется в 12.00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Помазун, Алибеков, Леонов, Станисавлевич, Чалов, Пухов, Тикнизян, Гордюшенко, Жамалетдинов, Кучаев, Матвийчук.

Запасные: Кырнац, Анисимов, Рубенис, Волков, Аванесян, Маклаков, Кабахидзе, Мацхарашвили, Козлов, Меренчуков, Неплюев.

"Спартак": Максименко, Красильниченко, Феофилактов, Мамин, Рассказов, Володкин, Горовых, Ломовицкий, Никулин, Бабаев, Самбу.

Запасные: Аверкиев, Лазарев, Миронов, Иванов, Орехов, Гордеочук, Петрунин, Киселев, Костылев, Мазуров, Бакаев, Зепатта.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур. ЦСКА - "Спартак"
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