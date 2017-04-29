Дерби ЦСКА - "Спартак". Молодежные команды. Видео!

На официальной странице ЦСКА в YouTube состоится трансляция матча 26-го тура молодежного первенства чемпионата России против "Спартака". Встреча начнется в 12.00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Помазун, Алибеков, Леонов, Станисавлевич, Чалов, Пухов, Тикнизян, Гордюшенко, Жамалетдинов, Кучаев, Матвийчук.

Запасные: Кырнац, Анисимов, Рубенис, Волков, Аванесян, Маклаков, Кабахидзе, Мацхарашвили, Козлов, Меренчуков, Неплюев.



"Спартак": Максименко, Красильниченко, Феофилактов, Мамин, Рассказов, Володкин, Горовых, Ломовицкий, Никулин, Бабаев, Самбу.

Запасные: Аверкиев, Лазарев, Миронов, Иванов, Орехов, Гордеочук, Петрунин, Киселев, Костылев, Мазуров, Бакаев, Зепатта.