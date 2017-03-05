Денис Глушаков: "Я не пожал руку Каррере? Не стоит тут раздувать"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков призвал не раздувать скандал в связи с тем, что он не обменялся рукопожатием с главным тренером команды Массимо Каррерой после замены в игре 18-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:2). Хавбек покинул поле на 82-й минуте. Как после встречи пояснил итальянский специалист, россиянин был заменен из-за травмы.

– Ничего, нормально себя чувствую, – цитирует "Матч ТВ" Глушакова. – Завтра МРТ будет – все понятно тогда станет. Сказал Каррере о боли, он ответил: "Сыграй, сколько сможешь".

Я не пожал ему руку? Да я даже не обращал на это внимания. Он был в игре, а я прошел, это нормально. Он мне не подавал вроде бы руку. Меня заменили по травме, тренер знал это еще в перерыве. Так что не стоит тут раздувать.

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