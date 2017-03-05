23:47 5 марта | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Денис Глушаков: "Я не пожал руку Каррере? Не стоит тут раздувать"

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Капитан "Спартака" Денис Глушаков призвал не раздувать скандал в связи с тем, что он не обменялся рукопожатием с главным тренером команды Массимо Каррерой после замены в игре 18-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:2). Хавбек покинул поле на 82-й минуте. Как после встречи пояснил итальянский специалист, россиянин был заменен из-за травмы.

– Ничего, нормально себя чувствую, – цитирует "Матч ТВ" Глушакова. – Завтра МРТ будет – все понятно тогда станет. Сказал Каррере о боли, он ответил: "Сыграй, сколько сможешь".

Я не пожал ему руку? Да я даже не обращал на это внимания. Он был в игре, а я прошел, это нормально. Он мне не подавал вроде бы руку. Меня заменили по травме, тренер знал это еще в перерыве. Так что не стоит тут раздувать.

Ничейная мясорубка. "Краснодар" дважды ответил на голы "Спартака"

Дополнительная информация

http://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI724316_Karrera_ne_pozhal_Glushakovu_ruku_pri_zamene_Chto_sluchilos

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Xen1um

Тони Старк, ты тонька в каждой дырке затычка.

00:35

Тони Старк

губошлёпу по делу пакши оторвали.

00:20

shpasic

давай детскую фотку с Ковтуном, чтоб показать, что ты с детства за Спартак, Денис!)

00:10

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