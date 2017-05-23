Денис Глушаков: "Вы даже не можете себе представить, насколько ценно для меня ваше признание!"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков отметил, что для него важно признание лучшим игроком сезона. В минувшем чемпионате хавбек красно-белых провел в составе команды 27 матчей, забил восемь мячей и отдал две голевые передачи. Вместе со "Спартаком" Глушаков стал чемпионом России. Также в его активе 3 матча за сборную страны.

"Вы даже не можете себе представить, насколько ценно для меня ваше признание! Спасибо болельщикам и РФПЛ", - написал Глушаков в Инстаграме.