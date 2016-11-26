20:44 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Денис Глушаков: "Отрыв от "Зенита"? Три очка – это как зубы почистить"

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после победы над "Тереком" (1:0) в гостевом матче 15-го тура чемпионата России подчеркнул, что пока рано говорить о чемпионстве. По словам Глушакова, очень важно хорошо подготовиться к возобновлению чемпионата во время зимней паузы.

 
Сегодня. Грозный. "Терек" - "Спартак" - 0:1. 27-я минута. Только что МАУРИСИУ (№33) провел победный гол."Спартак" в Грозном: теперь у нас свой Маурисиу!

– Бороться за чемпионство мы, конечно, готовы, – подчеркнул Глушаков в эфире телеканала "Наш футбол". – Но говорить об этом сейчас пока рано – будет еще зимняя пауза, очень важна наша подготовка в эту паузу. В мае мы узнаем, кто станет чемпионом, но сейчас об этом никто не думает. В Грозном играть как всегда тяжело, поле было тяжелым. Но мы его так вспахали, что можно картошку теперь сажать.

– Этот "Спартак" – лучший за то время, что вы в клубе?

– Менялись тренеры, футболисты. Со всеми было приятно играть, ни о ком не могу сказать плохо. Может быть, раньше не было везения, удачи, недорабатывали на тренировках. Сейчас у всех сумасшедшая отдача. Где-то, может, нам везет, но везет сильнейшим.

– Запас в как минимум три очка от "Зенита" – этого пока недостаточно?

– Да какой запас? Еще две игры надо провезти до паузы. Сегодня чуть порадуемся победе, завтра уже будем готовиться к следующей игре. Три очка для любой команды – не показатель. Если бы было 20 очков, это да, а так три очка – как зубы почистить.

– Многие говорят, что "Спартаку" на руку отсутствие еврокубков, поэтому команда так хорошо выступает в чемпионате.

– Мы же не специально вылетели из кубков – из Лиги Европы, из Кубка России, все были очень расстроены. Но так сложились обстоятельства, может быть, где-то и проще нам из-за этого. Но мне вот легче играть, чем тренироваться. Два матча в неделю – интереснее, и неделя пролетает быстрее. Если бы вы знали, как мы тренируемся, сколько бегаем – лучше уж играть.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Форте пьяный

Поросят по осени считают ! ЗЕНИТ ЧЕМПИОН!

22:35

msdan

nedvig опять какую-то чушь сказал! они с бузовой идеальной парой были бы 21:19 ничего не адекватного не увидел... не адекватный заголовок это да... не или если у тебя мозга 0. то тогда даже говорить нечего

21:23

nedvig

опять какую-то чушь сказал! они с бузовой идеальной парой были бы

21:19

206

ПровеСти. Исправьте.

21:04

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