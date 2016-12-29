Денис Бояринцев: "Надо дать Мельгарехо еще немного времени"

Бывший полузащитник "Спартака" Денис Бояринцев отметил, что красно-белые сильны всей командой. По его словам, проявить себя может любой игрок.

– Кто на сегодня лидер "Спартака"?

– Ярко выраженных лидеров нет. Сильна вся команда. При этом в определенный момент игроки брали на себя бремя лидерства и давали результат. В начале чемпионата Ананидзе выделялся, забивал важные голы. Потом пришло время Промеса показать себя во всей красе, а в концовке года блеснул Глушаков. Трудно сказать, что все были стабильны на протяжении 17 туров, но в целом команда показала свой класс. Важно и то, что "Спартак" научился дожимать соперника, уступающего ему в мастерстве.

– Много критикуют Мельгарехо. Действительно ли форвард выпадает из игры?

– Здесь все просто. От Лоренсо ждут той игры, что была в "Кубани". Надеялись, что он и в Москве продолжит забивать. Но в "Спартаке" требования намного выше. Не каждому дано раскрыться сразу. Мельгарехо очень хороший футболист, иначе в "Спартаке" он бы не оказался. Посмотрите на Зе Луиша. В первый год ему тоже доставалось ото всех, а сейчас только положительные отзывы. Надо дать Мельгарехо еще немного времени, он себя проявит. (Сергей АСТАХОВ)

Полностью интервью Бояринцева