Далер Кузяев: "Спартак" стимулировал "Терек"? Ничего подобного не было"

Полузащитник "Терека" Далер Кузяев после победы над "Зенитом" (1:0) в матче 27-го тура чемпионата России заявил, что газон на "Арене Санкт-Петербург" далек от идеального. Также футболист отметил, что "Спартак" никаким образом не стимулировал его команду на победу над петербургским клубом.
– В некоторых моментах нам повезло, но три очка есть три очка. Это самое главное.
– Как вам газон?
– Газон в удовлетворительном состоянии. Далёк от идеального.
– Ходили разговоры о стимулировании "Терека" "Спартаком"...
– Нет, ничего подобного не было.
– У вас есть шанс попасть в Лигу Европы. Президент клуба не говорил, какие будут премии за выполнение этой задачи?
– Пока нет, но что-то будет наверное. У нас ещё три сложных выездных матча, попробуем набрать максимум. (Гоша ЧЕРНОВ)
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Бешеный валенок
Спартак стимулировал газон.
23:25