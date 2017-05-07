Далер Кузяев: "Спартак" стимулировал "Терек"? Ничего подобного не было"

Полузащитник "Терека" Далер Кузяев после победы над "Зенитом" (1:0) в матче 27-го тура чемпионата России заявил, что газон на "Арене Санкт-Петербург" далек от идеального. Также футболист отметил, что "Спартак" никаким образом не стимулировал его команду на победу над петербургским клубом.

– В некоторых моментах нам повезло, но три очка есть три очка. Это самое главное.

– Как вам газон?

– Газон в удовлетворительном состоянии. Далёк от идеального.

– Ходили разговоры о стимулировании "Терека" "Спартаком"...

– Нет, ничего подобного не было.

– У вас есть шанс попасть в Лигу Европы. Президент клуба не говорил, какие будут премии за выполнение этой задачи?

– Пока нет, но что-то будет наверное. У нас ещё три сложных выездных матча, попробуем набрать максимум. (Гоша ЧЕРНОВ)

"Спартак" – чемпион. Live! //

Леонид Федун: "Ура!" //

Массимо Каррера: "Став чемпионом, я заплакал" //

Глушаков поцеловал спартаковский ромбик у "Открытие Арены"//

Массимо Каррера: "Главный момент сезона? Первый разговор с командой"