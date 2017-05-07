22:59 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Далер Кузяев: "Спартак" стимулировал "Терек"? Ничего подобного не было"

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Полузащитник "Терека" Далер Кузяев после победы над "Зенитом" (1:0) в матче 27-го тура чемпионата России заявил, что газон на "Арене Санкт-Петербург" далек от идеального. Также футболист отметил, что "Спартак" никаким образом не стимулировал его команду на победу над петербургским клубом.

– В некоторых моментах нам повезло, но три очка есть три очка. Это самое главное.

– Как вам газон?

– Газон в удовлетворительном состоянии. Далёк от идеального.

– Ходили разговоры о стимулировании "Терека" "Спартаком"...

– Нет, ничего подобного не было.

– У вас есть шанс попасть в Лигу Европы. Президент клуба не говорил, какие будут премии за выполнение этой задачи?

– Пока нет, но что-то будет наверное. У нас ещё три сложных выездных матча, попробуем набрать максимум. (Гоша ЧЕРНОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - чемпион!
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Бешеный валенок

Спартак стимулировал газон.

23:25