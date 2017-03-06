Чугайнов - о "Спартаке" в Краснодаре: "Фернанду - лучший"

"СЭ" продолжает рубрику, в которой самые интересные матчи мы смотрим вместе с профессиональным тренером. Сегодня Игорь ЧУГАЙНОВ специально для читателей "СЭ" анализирует встречу 18-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Спартак" (2:2).

– В атакующих действиях "Спартака" принимала участие большая группа футболистов, действовали все синхронно, – сказал Чугайнов. – До перерыва здорово работали фланги. Можно еще раз вспомнить голевой момент, возникший у Луиза Адриану после навеса Ещенко, выполнил несколько подач и прострелов, пусть и не столь острых, и Комбаров. Все это оказывало давление на оборону "Краснодара", а при постоянном напряжении у защитников всегда возникает риск ошибок.

Если выделять какого-то одного футболиста, то лучшим игроком матча хочется назвать Фернанду. Благодаря его действиям, прежде всего – оборонительным, команда имела ощутимое преимущество в центральной зоне. Бразилец выступил в роли волнореза и, кажется, ни разу не позволил разбежаться хавбекам "быков" и организовать быстрый выпад. Он очень грамотно перемещался, всегда находился именно в том месте, где через мгновение оказывался мяч и где потенциально могла начаться контратака хозяев. Плюс Фернанду здорово смотрелся в единоборствах, совершил немало перехватов, позволил солидной атакующей группе партнеров более свободно чувствовать себя около чужих ворот. В концовке он немного подустал, но это объяснимо.

Полностью интервью Чугайнова