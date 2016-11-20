Чемпион первого круга отдавал золото лишь раз за 10 лет

"Спартак", победив дома в матче 14-го тура премьер-лиги "Амкар" (1:0), гарантировал себе лидерство по итогам первого круга чемпионата России. Красно-белые в шестой раз в российской истории и впервые с 2000 года стали лучшей командой первой части чемпионата. Любопытно, что за последние десять чемпионатов был только один случай, когда лучшая команда по итогам половины турнира не выигрывала золото. В сезоне-2013/14 ЦСКА сумел обойти по ходу второго круга "Зенит". (Кирилл БУРДАКОВ)
Чемпионы первого круга
|
Сезон
|
Лидер*
|
Очки
|
Отрыв
|
Чемпион
|
Очки
|
Место*
|
1993
|
Спартак
|
26
|
4
|
Спартак
|
53
|
1
|
1994
|
Спартак
|
22
|
0
|
Спартак
|
50
|
1
|
1995
|
Спартак-Алания
|
39
|
11
|
Спартак-Алания
|
71
|
1
|
1996
|
Алания
|
41
|
3
|
Спартак
|
75
|
4
|
1997
|
Динамо
|
34
|
0
|
Спартак
|
73
|
2
|
1998
|
Спартак
|
31
|
1
|
Спартак
|
59
|
1
|
1999
|
Спартак
|
40
|
8
|
Спартак
|
72
|
1
|
2000
|
Спартак
|
37
|
5
|
Спартак
|
70
|
1
|
2001
|
Кр. Советов
|
29
|
1
|
Спартак
|
60
|
2
|
2002
|
Локомотив
|
35
|
3
|
Локомотив
|
66
|
1
|
2003
|
ЦСКА
|
33
|
6
|
ЦСКА
|
59
|
1
|
2004
|
Торпедо
|
31
|
1
|
Локомотив
|
61
|
4
|
2005
|
Локомотив
|
37
|
11
|
ЦСКА
|
62
|
4
|
2006
|
ЦСКА
|
28
|
0
|
ЦСКА
|
58
|
1
|
2007
|
Зенит
|
27
|
1
|
Зенит
|
61
|
1
|
2008
|
Рубин
|
29
|
2
|
Рубин
|
60
|
1
|
2009
|
Рубин
|
28
|
1
|
Рубин
|
63
|
1
|
2010
|
Зенит
|
39
|
9
|
Зенит
|
68
|
1
|
2011/12**
|
Зенит
|
46
|
0
|
Зенит
|
88
|
1
|
2012/13
|
ЦСКА
|
36
|
3
|
ЦСКА
|
64
|
1
|
2013/14
|
Зенит
|
36
|
3
|
ЦСКА
|
64
|
4
|
2014/15
|
Зенит
|
35
|
5
|
Зенит
|
67
|
1
|
2015/16
|
ЦСКА
|
36
|
6
|
ЦСКА
|
65
|
1
|
2016/17***
|
Спартак
|
36
|
?
|
?
|
?
|
?
* Лидер после первого круга, место будущего чемпиона после первого круга.
** После 22 туров.
*** По итогам 14 туров.
ЗЮК
Два куска ниже отписались.
20:27
А380726
Давно природная, врожденная и неизлечимая импотенция стала называться сливом?
20:15
tryam
главное слить вовремя еврокубки и так играть десятилетиями сливать сливать
19:45