19:34 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Чемпион первого круга отдавал золото лишь раз за 10 лет

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"Спартак", победив дома в матче 14-го тура премьер-лиги "Амкар" (1:0), гарантировал себе лидерство по итогам первого круга чемпионата России. Красно-белые в шестой раз в российской истории и впервые с 2000 года стали лучшей командой первой части чемпионата. Любопытно, что за последние десять чемпионатов был только один случай, когда лучшая команда по итогам половины турнира не выигрывала золото. В сезоне-2013/14 ЦСКА сумел обойти по ходу второго круга "Зенит". (Кирилл БУРДАКОВ)

Чемпионы первого круга

Сезон

Лидер*

Очки

Отрыв

Чемпион

Очки

Место*

1993

Спартак

26

4

Спартак

53

1

1994

Спартак

22

0

Спартак

50

1

1995

Спартак-Алания

39

11

Спартак-Алания

71

1

1996

Алания

41

3

Спартак

75

4

1997

Динамо

34

0

Спартак

73

2

1998

Спартак

31

1

Спартак

59

1

1999

Спартак

40

8

Спартак

72

1

2000

Спартак

37

5

Спартак

70

1

2001

Кр. Советов

29

1

Спартак

60

2

2002

Локомотив

35

3

Локомотив

66

1

2003

ЦСКА

33

6

ЦСКА

59

1

2004

Торпедо

31

1

Локомотив

61

4

2005

Локомотив

37

11

ЦСКА

62

4

2006

ЦСКА

28

0

ЦСКА

58

1

2007

Зенит

27

1

Зенит

61

1

2008

Рубин

29

2

Рубин

60

1

2009

Рубин

28

1

Рубин

63

1

2010

Зенит

39

9

Зенит

68

1

2011/12**

Зенит

46

0

Зенит

88

1

2012/13

ЦСКА

36

3

ЦСКА

64

1

2013/14

Зенит

36

3

ЦСКА

64

4

2014/15

Зенит

35

5

Зенит

67

1

2015/16

ЦСКА

36

6

ЦСКА

65

1

2016/17***

Спартак

36

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* Лидер после первого круга, место будущего чемпиона после первого круга. 
** После 22 туров.
*** По итогам 14 туров.

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Каким будет итоговый результат "Спартака" в чемпионате-2016/17?
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КОММЕНТАРИИ (3)
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ЗЮК

Два куска ниже отписались.

20:27

А380726

Давно природная, врожденная и неизлечимая импотенция стала называться сливом?

20:15

tryam

главное слить вовремя еврокубки и так играть десятилетиями сливать сливать

19:45

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