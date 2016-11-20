Чемпион первого круга отдавал золото лишь раз за 10 лет

"Спартак", победив дома в матче 14-го тура премьер-лиги "Амкар" (1:0), гарантировал себе лидерство по итогам первого круга чемпионата России. Красно-белые в шестой раз в российской истории и впервые с 2000 года стали лучшей командой первой части чемпионата. Любопытно, что за последние десять чемпионатов был только один случай, когда лучшая команда по итогам половины турнира не выигрывала золото. В сезоне-2013/14 ЦСКА сумел обойти по ходу второго круга "Зенит". (Кирилл БУРДАКОВ)

Чемпионы первого круга

Сезон Лидер* Очки Отрыв Чемпион Очки Место* 1993 Спартак 26 4 Спартак 53 1 1994 Спартак 22 0 Спартак 50 1 1995 Спартак-Алания 39 11 Спартак-Алания 71 1 1996 Алания 41 3 Спартак 75 4 1997 Динамо 34 0 Спартак 73 2 1998 Спартак 31 1 Спартак 59 1 1999 Спартак 40 8 Спартак 72 1 2000 Спартак 37 5 Спартак 70 1 2001 Кр. Советов 29 1 Спартак 60 2 2002 Локомотив 35 3 Локомотив 66 1 2003 ЦСКА 33 6 ЦСКА 59 1 2004 Торпедо 31 1 Локомотив 61 4 2005 Локомотив 37 11 ЦСКА 62 4 2006 ЦСКА 28 0 ЦСКА 58 1 2007 Зенит 27 1 Зенит 61 1 2008 Рубин 29 2 Рубин 60 1 2009 Рубин 28 1 Рубин 63 1 2010 Зенит 39 9 Зенит 68 1 2011/12** Зенит 46 0 Зенит 88 1 2012/13 ЦСКА 36 3 ЦСКА 64 1 2013/14 Зенит 36 3 ЦСКА 64 4 2014/15 Зенит 35 5 Зенит 67 1 2015/16 ЦСКА 36 6 ЦСКА 65 1 2016/17*** Спартак 36 ? ? ? ?

* Лидер после первого круга, место будущего чемпиона после первого круга.

** После 22 туров.

*** По итогам 14 туров.