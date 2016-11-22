Бывший тренер академии "Спартака": "Селихов был не по годам уравновешенным и спокойным"

Бывший тренер академии "Спартака" Михаил Буренков подчеркнул, что вратарь Александр Селихов с ранних лет был уверенным и спокойным. Сегодня стало известно, что 22-летний голкипер переходит из "Амкара" в "Спартак".

– Мы проводили обычную селекционную работу, – рассказывает Буренков. – Искали 12-летних ребят для команды 1994 года. – Вот и приметили Селихова. Кстати, попал он к нам вместе с Артемом Тимофеевым, который ныне играет за "Спартак".

У Саши были очень хорошие данные: рост, прыгучесть, пластика. Но самое главное: отчетливо прослеживалось большое желание. А еще он был не по годам уравновешенным и спокойным. С ним эта уверенность даже злую шутку иногда играла. К примеру, на турнире в Киеве, когда мы встречались с Академией Коноплева, он пропустил очень глупый гол: провожал взглядом мяч, который еле-еле катился, а тот возьми да попади в ворота. Саша же всем своим видом показывал: все под контролем, удар идет мимо. И с ужасом потом схватился за голову. Тот матч мы, кстати, из-за этого гола проиграли и не смогли пройти дальше по турнирной сетке. Но спокойствие Саши все равно лично меня подкупало. А тот момент он, как вы знаете, по-прежнему вспоминает очень часто. (Михаил ГОНЧАРОВ)