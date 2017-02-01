15:24 1 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Бранислав Иванович - в "Зените"

Бранислав ИВАНОВИЧ - в "Зените". Фото ФК "Зенит"
Бранислав ИВАНОВИЧ - в "Зените". Фото ФК "Зенит"
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Футбольные клубы "Зенит" и "Челси" достигли договоренности о переходе защитника сборной Сербии Бранислава Ивановича, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. Соглашение с Ивановичем рассчитано на 2,5 года с возможностью продления еще на один год.

 
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Как ранее сообщал "СЭ", серб переходит в российский клуб без выплаты компенсации "синим". При этом зарплата экс-футболиста "Локомотива" в городе на Неве, по нашим данным, составит 3,2 миллиона евро плюс бонусы за завоевание чемпионского титула в России и успехи в еврокубках (главный параметр – выход как минимум в четвертьфинал).

Иванович, которому 22 февраля исполнится 33 года, родился в Сремска-Митровице и является воспитанником "Ремонта". Он дебютировал за основной состав первой команды в 2002 году и через несколько месяцев перешел в "Срем", за который выступал до перехода в ОФК в 2003-м. В 2006-м серб стал игроком "Локомотива" и вместе с ним завоевал Кубок России.

С 2008 года Иванович защищал цвета "Челси" и за 8,5 сезонов провел за лондонцев 377 матчей, забил 34 мяча, стал двукратным чемпионом Англии, трехкратным обладателем Кубка Англии, обладателем Кубка лиги и Суперкубка Англии, победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы. Новичок "Зенита" – двукратный лучший футболист Сербии и капитан национальной сборной. На счету защитника – 92 матча и 12 голов на международном уровне.

Бранислав Иванович: "У меня было большое желание вернуться в Россию" 

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КОММЕНТАРИИ (26)
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Андрей Палыч 1979

Будет Бано теперь чёрно-белых свиней по полю рылом возить.Вот зрелище будет!

22:52 1 февраля

Басист

King's Bounty IIII === ))) С Андерлехтушкой и без него справятся, ИМХО) А вот дальше по сетке без хорошего заща будет уже проблематично.

22:28 1 февраля

Леня-космос

Скоро эту суперзвезду кокоша и бздюба возьмут на тусыч в честь перехода в зенит, накачают его шампунем, обкурят кальяном - и зачахнет чувак.

21:57 1 февраля

serzheo

Отличный игрок. Я уверен, если сегодня сделать опрос, кто нужнее - Иваныч или Ленивый Кока - ответ будет однозначен... А это уже о многом говорит. Хотя конечно - будем посмотреть...

17:23 1 февраля

RoyalHunter

Если проблем со здоровьем не будет, то это очень мощное приобретение. Через Бано будет строиться вся игра в обороне. Поздравляю с этим всех бомжиков

17:03 1 февраля

King's Bounty IIII

Басист Хороший трансфер, что тут говорить. Интересно, на ЛЕ заявить успели? ______________ За Андерлехтушку переживаешь :) ?

16:58 1 февраля

dmit1133

Не понимаю насмешек над возрастом Бано!? Иванович-отличное приобретение Зенита! Уверен-сто пудов бомжам поможет! Вот бы еще наш ЛА заиграл,в чем уверенности меньше(опыт накопленный защитником-это одно,просиживание задницы,-другое)! Вот тогда весна будет интересной и наэлектризованной! И пусть победит сильнейший!

16:42 1 февраля

GerychZ ✯

Басист - Успеют, до полуночи по европейскому времени...

16:37 1 февраля

asc0002

Ясен-Красен! Бомжовая эйфория. ))) Но это вам не поможет, немытые. Кончилось ваше времечко.------------------Не демонстрируй всем свое свинарное расстройство.)

16:30 1 февраля

Басист

Хороший трансфер, что тут говорить. Интересно, на ЛЕ заявить успели?

16:29 1 февраля

pravda1979

Теперь за броню Питерского клуба можно не беспокоиться. ))

16:27 1 февраля

GerychZ ✯

«Невероятный защитник, который играл в команде на протяжении многих лет. Сильный характером и важный человек в раздевалке. Выиграл всё в «Челси». Удачи, легенда», — написал Джон Терри.

16:18 1 февраля

Ясен-Красен!

Бомжовая эйфория. ))) Но это вам не поможет, немытые. Кончилось ваше времечко.

16:07 1 февраля

King's Bounty IIII

Бонусов он конечно не получит...

16:06 1 февраля

инженер1958

ИГРОЧИЩЕ!!! Именно такие железные парни делают разницу на поле не на словах, а на деле!!! Удачи, Бранислав!

16:01 1 февраля

Тони Старк

То есть Кежман не достоин попадания в 10-ку,а полено шкулетич достоин,смешно)А так то Бранислав это вам не скамеечник луиза с андрианом который забив две пенки стал вдруг на один уровень с месси и свинесси вместе взятых)

15:55 1 февраля

Molchan46

Отличное приобретение как ни крути! Об уровне игрока и говорить не нужно, проблемная позиция закрыта, денег на трансфер не потратили, контрактом мотивировали добиваться результата!

15:53 1 февраля

lexxxus

spartak ekspress бро, петровичу пара матчей осталась, да и инфраструктура у бомжей хорошая, у них база в городе, в отличии от всех остальных

15:52 1 февраля

igorvasilevich

Сразу на лавку сядет, как пить дать.

15:51 1 февраля

ухтышъ

Да не хватает Чемпионского титула из России, Кубок есть, а чемпионства нет, надо исправить ситуацию.

15:50 1 февраля

asc0002

Добро пожаловать, Бранислав!

15:48 1 февраля

СереХа

Иванович - это круче, чем Гарай.

15:43 1 февраля

spartak ekspress

в рфпл идти только в газовик за баблом, вряд ли он бы выбрал скажем лучшую инфраструктуру или амбиции, будет там на петровиче по колено в снегу перед судьями падать.

15:40 1 февраля

SIZ170

вот и ладненько..... главное успеть на ЛЕ дозаявить...

15:39 1 февраля

Гаттузо зол!

Вот и славно. Нам нужен был столп обороны после ухода Гарая. В лице Ивановича мы его получили! Он игрок экстра класса, да уже едет с ярмарки, но не быстро и на пару сезонов его точно хватит./////Кто-то пыжится в одном турнире и играет один матч в неделю, а кто-то стартует уже 16 февраля и ждать ничего не надо. Так для справки.

15:39 1 февраля

Ковтун

Вчера забивал за Челси, сегодня сидишь и ждешь возобновления РФПЛ.

15:32 1 февраля

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