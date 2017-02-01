Бранислав Иванович - в "Зените"

Футбольные клубы "Зенит" и "Челси" достигли договоренности о переходе защитника сборной Сербии Бранислава Ивановича, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. Соглашение с Ивановичем рассчитано на 2,5 года с возможностью продления еще на один год.

Как ранее сообщал "СЭ", серб переходит в российский клуб без выплаты компенсации "синим". При этом зарплата экс-футболиста "Локомотива" в городе на Неве, по нашим данным, составит 3,2 миллиона евро плюс бонусы за завоевание чемпионского титула в России и успехи в еврокубках (главный параметр – выход как минимум в четвертьфинал).

Иванович, которому 22 февраля исполнится 33 года, родился в Сремска-Митровице и является воспитанником "Ремонта". Он дебютировал за основной состав первой команды в 2002 году и через несколько месяцев перешел в "Срем", за который выступал до перехода в ОФК в 2003-м. В 2006-м серб стал игроком "Локомотива" и вместе с ним завоевал Кубок России.

С 2008 года Иванович защищал цвета "Челси" и за 8,5 сезонов провел за лондонцев 377 матчей, забил 34 мяча, стал двукратным чемпионом Англии, трехкратным обладателем Кубка Англии, обладателем Кубка лиги и Суперкубка Англии, победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы. Новичок "Зенита" – двукратный лучший футболист Сербии и капитан национальной сборной. На счету защитника – 92 матча и 12 голов на международном уровне.

Бранислав Иванович: "У меня было большое желание вернуться в Россию"