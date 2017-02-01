Бранислав Иванович - в "Зените"

Футбольные клубы "Зенит" и "Челси" достигли договоренности о переходе защитника сборной Сербии Бранислава Ивановича, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. Соглашение с Ивановичем рассчитано на 2,5 года с возможностью продления еще на один год.
Как ранее сообщал "СЭ", серб переходит в российский клуб без выплаты компенсации "синим". При этом зарплата экс-футболиста "Локомотива" в городе на Неве, по нашим данным, составит 3,2 миллиона евро плюс бонусы за завоевание чемпионского титула в России и успехи в еврокубках (главный параметр – выход как минимум в четвертьфинал).
Иванович, которому 22 февраля исполнится 33 года, родился в Сремска-Митровице и является воспитанником "Ремонта". Он дебютировал за основной состав первой команды в 2002 году и через несколько месяцев перешел в "Срем", за который выступал до перехода в ОФК в 2003-м. В 2006-м серб стал игроком "Локомотива" и вместе с ним завоевал Кубок России.
С 2008 года Иванович защищал цвета "Челси" и за 8,5 сезонов провел за лондонцев 377 матчей, забил 34 мяча, стал двукратным чемпионом Англии, трехкратным обладателем Кубка Англии, обладателем Кубка лиги и Суперкубка Англии, победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы. Новичок "Зенита" – двукратный лучший футболист Сербии и капитан национальной сборной. На счету защитника – 92 матча и 12 голов на международном уровне.
Бранислав Иванович: "У меня было большое желание вернуться в Россию"
Официально: Бранислав Иванович продолжит карьеру в "Зените" ✍– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 1 февраля 2017 г.
Подробности: https://t.co/Ca81xuxiGJ pic.twitter.com/0aLHYh4Ppc
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Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/feed/2017/02/01/branislav-ivanovich-prodolzhit-kareru-v-zenite/
Андрей Палыч 1979
Будет Бано теперь чёрно-белых свиней по полю рылом возить.Вот зрелище будет!
22:52 1 февраля
Басист
King's Bounty IIII === ))) С Андерлехтушкой и без него справятся, ИМХО) А вот дальше по сетке без хорошего заща будет уже проблематично.
22:28 1 февраля
Леня-космос
Скоро эту суперзвезду кокоша и бздюба возьмут на тусыч в честь перехода в зенит, накачают его шампунем, обкурят кальяном - и зачахнет чувак.
21:57 1 февраля
serzheo
Отличный игрок. Я уверен, если сегодня сделать опрос, кто нужнее - Иваныч или Ленивый Кока - ответ будет однозначен... А это уже о многом говорит. Хотя конечно - будем посмотреть...
17:23 1 февраля
RoyalHunter
Если проблем со здоровьем не будет, то это очень мощное приобретение. Через Бано будет строиться вся игра в обороне. Поздравляю с этим всех бомжиков
17:03 1 февраля
King's Bounty IIII
Басист Хороший трансфер, что тут говорить. Интересно, на ЛЕ заявить успели? ______________ За Андерлехтушку переживаешь :) ?
16:58 1 февраля
dmit1133
Не понимаю насмешек над возрастом Бано!? Иванович-отличное приобретение Зенита! Уверен-сто пудов бомжам поможет! Вот бы еще наш ЛА заиграл,в чем уверенности меньше(опыт накопленный защитником-это одно,просиживание задницы,-другое)! Вот тогда весна будет интересной и наэлектризованной! И пусть победит сильнейший!
16:42 1 февраля
GerychZ ✯
Басист - Успеют, до полуночи по европейскому времени...
16:37 1 февраля
asc0002
Ясен-Красен! Бомжовая эйфория. ))) Но это вам не поможет, немытые. Кончилось ваше времечко.------------------Не демонстрируй всем свое свинарное расстройство.)
16:30 1 февраля
Басист
Хороший трансфер, что тут говорить. Интересно, на ЛЕ заявить успели?
16:29 1 февраля
pravda1979
Теперь за броню Питерского клуба можно не беспокоиться. ))
16:27 1 февраля
GerychZ ✯
«Невероятный защитник, который играл в команде на протяжении многих лет. Сильный характером и важный человек в раздевалке. Выиграл всё в «Челси». Удачи, легенда», — написал Джон Терри.
16:18 1 февраля
Ясен-Красен!
Бомжовая эйфория. ))) Но это вам не поможет, немытые. Кончилось ваше времечко.
16:07 1 февраля
King's Bounty IIII
Бонусов он конечно не получит...
16:06 1 февраля
инженер1958
ИГРОЧИЩЕ!!! Именно такие железные парни делают разницу на поле не на словах, а на деле!!! Удачи, Бранислав!
16:01 1 февраля
Тони Старк
То есть Кежман не достоин попадания в 10-ку,а полено шкулетич достоин,смешно)А так то Бранислав это вам не скамеечник луиза с андрианом который забив две пенки стал вдруг на один уровень с месси и свинесси вместе взятых)
15:55 1 февраля
Molchan46
Отличное приобретение как ни крути! Об уровне игрока и говорить не нужно, проблемная позиция закрыта, денег на трансфер не потратили, контрактом мотивировали добиваться результата!
15:53 1 февраля
lexxxus
spartak ekspress бро, петровичу пара матчей осталась, да и инфраструктура у бомжей хорошая, у них база в городе, в отличии от всех остальных
15:52 1 февраля
igorvasilevich
Сразу на лавку сядет, как пить дать.
15:51 1 февраля
ухтышъ
Да не хватает Чемпионского титула из России, Кубок есть, а чемпионства нет, надо исправить ситуацию.
15:50 1 февраля
asc0002
Добро пожаловать, Бранислав!
15:48 1 февраля
СереХа
Иванович - это круче, чем Гарай.
15:43 1 февраля
spartak ekspress
в рфпл идти только в газовик за баблом, вряд ли он бы выбрал скажем лучшую инфраструктуру или амбиции, будет там на петровиче по колено в снегу перед судьями падать.
15:40 1 февраля
SIZ170
вот и ладненько..... главное успеть на ЛЕ дозаявить...
15:39 1 февраля
Гаттузо зол!
Вот и славно. Нам нужен был столп обороны после ухода Гарая. В лице Ивановича мы его получили! Он игрок экстра класса, да уже едет с ярмарки, но не быстро и на пару сезонов его точно хватит./////Кто-то пыжится в одном турнире и играет один матч в неделю, а кто-то стартует уже 16 февраля и ждать ничего не надо. Так для справки.
15:39 1 февраля
Ковтун
Вчера забивал за Челси, сегодня сидишь и ждешь возобновления РФПЛ.
15:32 1 февраля