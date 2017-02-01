15:29 1 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

Бранислав Иванович: "У меня было большое желание вернуться в Россию"

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Новичок "Зенита" защитник Бранислав Иванович заявил, что долго не раздумывал над предложением петербургского клуба и отметил, что у него было желание продолжить выступление на высоком уровне. 32-летний футболист перешел в "Зенит" из "Челси", в России он уже выступал с 2006 по 2008 год за "Локомотив".

– Я очень доволен, что перешел в такой большой клуб, и надеюсь, что мы вместе добьемся успехов, – цитирует сайт "Зенита" Ивановича. – Если честно, долго не раздумывал над предложением. У меня было большое желание вернуться в Россию. Я чувствую высокую мотивацию и желание продолжать играть на высоком уровне. Я очень доволен, что все сложилось успешно.

Самое главное для меня – выходить на поле. Одинаково комфортно чувствую себя как в центре, так и справа. Этот вопрос скорее относится к тренеру. Я должен привыкнуть к команде и физически подготовиться к официальным матчам. Об игровом номере пока не задумывался – это сейчас не самое главное.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/feed/2017/02/01/branislav-ivanovich-chuvstvuyu-motivatsiyu-i-zhelanie-prodolzhat-igrat-na-vysokom-urovne/

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КОММЕНТАРИИ (9)
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armi

Браник! Тебе мо чааааа в голову попала!!!!!!! Из Челси - в бо мжарню!!!!!!!

21:08 1 февраля

Geld1366

Бронь Иванович явно усилит команду, и не смотрите на его зарплату, Кокорин с Дзюбой не меньше там получают!

19:50 1 февраля

ravilius777

"приятно провести старость в стране варваров, чувствуя что ты типо Выше"

17:55 1 февраля

Вопреки

Все же понимают зачем ты пришел в Газпром... Вот кормушка бездонная...

17:10 1 февраля

механик39

За такие деньги к нам и возвращаются пенсионерить .

17:06 1 февраля

Петя

Особенно за 3,2 млн. в год, кроме возможных бонусов!

16:44 1 февраля

serenky25

З детства за Синит

16:02 1 февраля

aleksart-spb

добро пожаловать в большую семью)))

16:00 1 февраля

spartak ekspress

причем тут россия тогда, можно подумать ты бы пошел за меньшие бабки играть в томь

15:38 1 февраля

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