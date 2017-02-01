Бранислав Иванович: "У меня было большое желание вернуться в Россию"

Новичок "Зенита" защитник Бранислав Иванович заявил, что долго не раздумывал над предложением петербургского клуба и отметил, что у него было желание продолжить выступление на высоком уровне. 32-летний футболист перешел в "Зенит" из "Челси", в России он уже выступал с 2006 по 2008 год за "Локомотив".

– Я очень доволен, что перешел в такой большой клуб, и надеюсь, что мы вместе добьемся успехов, – цитирует сайт "Зенита" Ивановича. – Если честно, долго не раздумывал над предложением. У меня было большое желание вернуться в Россию. Я чувствую высокую мотивацию и желание продолжать играть на высоком уровне. Я очень доволен, что все сложилось успешно.

Самое главное для меня – выходить на поле. Одинаково комфортно чувствую себя как в центре, так и справа. Этот вопрос скорее относится к тренеру. Я должен привыкнуть к команде и физически подготовиться к официальным матчам. Об игровом номере пока не задумывался – это сейчас не самое главное.