Бранислав Иванович: "У меня было большое желание вернуться в Россию"

Новичок "Зенита" защитник Бранислав Иванович заявил, что долго не раздумывал над предложением петербургского клуба и отметил, что у него было желание продолжить выступление на высоком уровне. 32-летний футболист перешел в "Зенит" из "Челси", в России он уже выступал с 2006 по 2008 год за "Локомотив".
– Я очень доволен, что перешел в такой большой клуб, и надеюсь, что мы вместе добьемся успехов, – цитирует сайт "Зенита" Ивановича. – Если честно, долго не раздумывал над предложением. У меня было большое желание вернуться в Россию. Я чувствую высокую мотивацию и желание продолжать играть на высоком уровне. Я очень доволен, что все сложилось успешно.
Самое главное для меня – выходить на поле. Одинаково комфортно чувствую себя как в центре, так и справа. Этот вопрос скорее относится к тренеру. Я должен привыкнуть к команде и физически подготовиться к официальным матчам. Об игровом номере пока не задумывался – это сейчас не самое главное.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/feed/2017/02/01/branislav-ivanovich-chuvstvuyu-motivatsiyu-i-zhelanie-prodolzhat-igrat-na-vysokom-urovne/
armi
Браник! Тебе мо чааааа в голову попала!!!!!!! Из Челси - в бо мжарню!!!!!!!
21:08 1 февраля
Geld1366
Бронь Иванович явно усилит команду, и не смотрите на его зарплату, Кокорин с Дзюбой не меньше там получают!
19:50 1 февраля
ravilius777
"приятно провести старость в стране варваров, чувствуя что ты типо Выше"
17:55 1 февраля
Вопреки
Все же понимают зачем ты пришел в Газпром... Вот кормушка бездонная...
17:10 1 февраля
механик39
За такие деньги к нам и возвращаются пенсионерить .
17:06 1 февраля
Петя
Особенно за 3,2 млн. в год, кроме возможных бонусов!
16:44 1 февраля
serenky25
З детства за Синит
16:02 1 февраля
aleksart-spb
добро пожаловать в большую семью)))
16:00 1 февраля
spartak ekspress
причем тут россия тогда, можно подумать ты бы пошел за меньшие бабки играть в томь
15:38 1 февраля