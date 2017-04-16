Бранислав Иванович: "У "Зенита" не было сил, чтобы сегодня не проиграть"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович после матча 23-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:2) отметил, что вся команда расстроена итоговому результату. Серб подчеркнул, что питерцам необходимо сконцентрироваться на оставшихся матчах.

– Было очень тяжело, – сказал Иванович. – Поначалу, вроде, контролировали матч со "Спартаком", но после пропущенного гола немного потерялись. Когда начали второй тайм, у нас был полный контроль игры. И после того, как сравняли счет – тем более. Но не хватило концентрации в нескольких моментах. Они были у нас. А когда пропустили второй – сил уже не осталось. Даже на создание моментов. Не было сил, чтобы не проиграть сегодня.

– Хотите сказать, при счете 1:1 надо было попытаться дожать соперника?

– Да. Игру ведь контролировали. При счете 2:1 тоже было много желания, но концентрации и схемы на поле не было.

– Что творилось в раздевалке после игры?

– Когда проигрываешь такой большой матч, конечно, все расстроены. Сейчас не стоит много говорить.

– Теперь "Зенит" отстает от "Спартака" на 11 очков.

– Я и до этой игры говорил: мы, как команда, должны думать, где находимся в данный конкретный момент. Если думать об 11 очках – можно еще больше потерять. Надо думать о победе в каждом из оставшихся матчей. На таком уровне нужно немного по-другому мыслить. Стараться каждый матч выиграть. Мы сейчас даже не вторые, а третьи. Надо собраться и думать не о ЦСКА или остальных конкурентах, а о своих матчах. Это самое важное.

– В Англии был матч "МЮ" – "Челси" (2:0).

– Не видел эту игру. В России тоже не легкий чемпионат. Но сейчас не тот момент, когда хочется об этом говорить. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Трансляция матча "Спартак" – "Зенит"