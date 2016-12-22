Борис Игнатьев: "К потерям "Спартака" можно отнести Попова. Ромулу же - футболист довольно обыкновенный"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отметил, что не воспринимает возможный уход из "Спартака" Ромулу как потерю. Также он выразил надежду на то, что красно-белые найдут замену всем игрокам, которые покинут клуб в зимнее трансферное окно.

– На мой взгляд, к потерям можно отнести Попова, – сказал Игнатьев. – Он запомнился мне еще по выступлениям "Кубани", где ему отводилась особая роль, которой он умело пользовался. Однако, придя в "Спартак", Ивелин не стал лидирующей фигурой, но в то же время были игры, которые характеризовали его как хорошего мастера: большой объем работы, умелые действия в атаке. Хотя при этом он мало забивал.

Ромулу же, на мой взгляд, является футболистом довольно обыкновенным. Таски тоже ярко проявлял себя в других клубах, чего не смог сделать в коллективе красно-белых. Поэтому не думаю, что подобные кадровые изменения повлекут какие-то проблемы. Если эти футболисты покинут клуб, значит, руководители уже нашли достойную замену. (Любовь КОНЯЕВА)