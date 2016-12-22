Борис Игнатьев: "К потерям "Спартака" можно отнести Попова. Ромулу же - футболист довольно обыкновенный"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отметил, что не воспринимает возможный уход из "Спартака" Ромулу как потерю. Также он выразил надежду на то, что красно-белые найдут замену всем игрокам, которые покинут клуб в зимнее трансферное окно.
– На мой взгляд, к потерям можно отнести Попова, – сказал Игнатьев. – Он запомнился мне еще по выступлениям "Кубани", где ему отводилась особая роль, которой он умело пользовался. Однако, придя в "Спартак", Ивелин не стал лидирующей фигурой, но в то же время были игры, которые характеризовали его как хорошего мастера: большой объем работы, умелые действия в атаке. Хотя при этом он мало забивал.
Ромулу же, на мой взгляд, является футболистом довольно обыкновенным. Таски тоже ярко проявлял себя в других клубах, чего не смог сделать в коллективе красно-белых. Поэтому не думаю, что подобные кадровые изменения повлекут какие-то проблемы. Если эти футболисты покинут клуб, значит, руководители уже нашли достойную замену. (Любовь КОНЯЕВА)
Bache Gabrielsen
Ромулу был классный, пока не порвал коленные связки. После этого на прежний уровень он уже не вернулся, увы.
17:49 22 декабря
Evpatii Kolovrat
Уважаемые боссы Спартака ,пожалуйста не продавайте Ивелинчика,это спартаковский игрок ,бывает иногда касячил ,но спартаковские болельщики его любят .
17:44 22 декабря
баламошка
В Спартаке Попов потерялся, но спасибо за несколько шикардосных голов. А Ромуло после травмы пешком по полю ходил.
16:58 22 декабря