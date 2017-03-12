20:53 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Борис Чухлов: "В судейском корпусе творится безобразие"

0
0
0
0
1

После матча 19-го тура чемпионата России "Амкар" – "Зенит" (1:0) бывший нападающий сине-бело-голубых высказал мнение по поводу того, что твориться в стане арбитров, но в то же время подверг критике игру петербуржцев.

– Судейство – это дело судей! В судейском корпусе творится безобразие! Тем не менее, "Зенит" априори обязан обыгрывать такие команды как "Амкар", – считает Чухлов, – У "Зенита" есть множество игровых проблем, поэтому сетовать на работу бригады арбитров попросту бессмысленно. В матче между "Барселоной" и "ПСЖ" тоже было множество разговоров, однако "Барса" и без помощи арбитров добивается своей цели, чего не скажешь о петербургской команде. (Артем РЯБОВОЛ)

0
0
0
0
1
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 19-й тур
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

С.Мороз

ЧИТАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!Для Луческу и Дзюбы......1- "Зенит" априори обязан обыгрывать такие команды как "Амкар"!!! 2 – У "Зенита" есть множество игровых проблем, поэтому сетовать на работу бригады арбитров попросту бессмысленно!!Молодец Чухлов...читайте трениришка и игрочишка!

21:10

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ