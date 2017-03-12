Борис Чухлов: "В судейском корпусе творится безобразие"

После матча 19-го тура чемпионата России "Амкар" – "Зенит" (1:0) бывший нападающий сине-бело-голубых высказал мнение по поводу того, что твориться в стане арбитров, но в то же время подверг критике игру петербуржцев.

– Судейство – это дело судей! В судейском корпусе творится безобразие! Тем не менее, "Зенит" априори обязан обыгрывать такие команды как "Амкар", – считает Чухлов, – У "Зенита" есть множество игровых проблем, поэтому сетовать на работу бригады арбитров попросту бессмысленно. В матче между "Барселоной" и "ПСЖ" тоже было множество разговоров, однако "Барса" и без помощи арбитров добивается своей цели, чего не скажешь о петербургской команде. (Артем РЯБОВОЛ)